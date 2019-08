Vola per 5 metri sulla via del 92°congresso, grave 23 enne del posto

L’avvertimento arriva direttamente dal maresciallo dei Carabinieri di Dro che allerta i cittadini attraversa un appello

«Mi è stata segnalata la presenza da parte di un cittadino di Nago di due persone che da ieri mattina si spacciano per addetti del comune per la lettura dei contatori. La loro presenza è stata segnalata su tutto l’alto Garda. Diffidate di loro e non aprite per nessun motivo perché non sono dipendenti di nessun comune ed entrano in casa solo per perpetrare dei furti»

Le due persone sono state viste a Nago e a Dro

