Business e tratta dei migranti: Padre Alex Zanotelli non può non sapere….

In settimana c’è stato un interessante botta e risposta indiretto tra padre Alex Zanotelli che più che un “padre” lo si può considerare a tutti gli effetti un politico schierato con l’estrema sinistra e Devid Moranduzzo consigliere provinciale della Lega, sull’affermazione di Zanotelli di una Lega che non sarebbe cristiana/cattolica.

E’ doverosa una premessa.

I simboli cristiani sono stati sfruttati per finalità politiche a partire da Degasperi in poi.

Dall’altra parte la chiesa ha sempre sfruttato la propria influenza per fare i propri interessi con la politica.

Ed in questa ottica la prima a non essere cattolica è proprio la chiesa che in questo modo rappresenta quei mercanti che Gesù voleva fuori dal tempio.

Allora secondo Zanotelli il metro di valutazione della cristianità di una persona o di un movimento è la propria posizione nei confronti dell’accoglienza dei migranti

E qui padre Zanotelli dal momento che non è possibile che non sia informato, gioca sull’equivoco, sul falso come del resto fanno tutti i suoi compagni di fede politica.

Zanotelli che tra l’altro in Africa c’è stato, non può non sapere che chi ha veramente bisogno resta in Africa a morire di fame e sete.

Zanotelli non può non sapere che chi sbarca in Italia per la maggior parte non scappa da nessuna guerra, ma semplicemente è vittima di una tratta di uomini che di cristiano non ha assolutamente nulla.

Padre Alex se fosse un reale cattolico a questo crimine dovrebbe essere il primo a opporsi.

Zanotelli non può non sapere che prima di arrivare in Italia, le Ong di riferimento che controllano e pianificano i trasferimenti hanno rifiutato altri approdi: Malta e Spagna su tutti.

Zanotelli non può non vedere l’evidenza, ovvero che questi sbarchi vogliono destabilizzare l’Italia e diventare motivo di contrapposizione tra italiani.

Quella per questi finti profughi non è accoglienza, ma solo complicità ad un disegno criminale di livello internazionale.

Ed allora l’atteggiamento cristiano/cattolico è quello di voler interrompere questo flusso ed è quello che vuole fare Lega.

Padre Aex Zanotelli si è solo affiancato a chi preferisce l’aspetto economico e non il dramma umano di questa tratta criminale che si vuol far passare come fenomeno migratorio.