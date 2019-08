Terres, proseguono i lavori di restauro a Castel Spaur

Come da programma delle opere pubbliche dell’amministrazione comunale di Contà, proseguono i lavori di restauro a Castel Spaur, a Terres, che riguarderanno ora la sistemazione degli esterni. L’edificio è stato interessato negli ultimi anni da diversi interventi di consolidamento statico e restauro.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione sotto condizione dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, il progetto esecutivo per i lavori di restauro e sistemazioni esterne con pavimentazione dell’andito nord di Castel Spaur, predisposto dall’architetto Gabriele Zini, è stato approvato a tutti gli effetti dalla giunta comunale di Contà.

L’intervento prevede una spesa complessiva di 70 mila euro, di cui 61.827,78 euro per lavori a base d’asta (comprensivi di 1.541,59 euro per oneri per la sicurezza) e 8.172,22 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’opera sarà finanziata con contributo provinciale di 17.612 euro e con avanzo di amministrazione per 52.388 euro.

Sono già stati eseguiti, invece, i lavori di rifacimento della copertura, le opere di consolidamento statico e la predisposizione degli impianti.

L’edificio, che si presentava in uno stato di grave precarietà statica, è stato oggetto di due massicci interventi di consolidamento che ne hanno scongiurato il pericolo di crollo. Il che ha consentito anche di adeguare staticamente l’edificio alle nuove possibili destinazioni d’uso, che comportano carichi accidentali superiori.