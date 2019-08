Tariffe trasporti dimezzate a beneficio di 46 mila studenti trentini

La vivibilità e la convivenza all’interno degli stabili Itea S.p.A. è da sempre un nodo gordiano che affonda le sue radici in una politica di assegnazione alloggi di edilizia pubblica scarsamente oculata portata avanti dai governi di centrosinistra che hanno preceduto questa legislatura a traino leghista ed in una successiva fase di mancato controllo, di efficientamento della azione amministrativa nella corresponsione dei diritti oltre che dei doveri della locazione previsti per gli inquilini ITEA s.p.a. ed adempimento degli obblighi di legge previsti per chi non rispetta le leggi ed i regolamenti condominiali che disciplinano la materia della pacifica locazione degli alloggi residenziali.

Purtroppo sono ormai decenni che le istanze provenienti dal territorio non trovano soluzioni adeguate.

Il giorno 21 agosto vi è stato un incontro nell’Ufficio del Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, in cui è stato presentato il progetto “Casa sicura”, un progetto che parte dalla conoscenza profonda delle criticità in materia di vivibilità , che vuole essere propositivo rispetto alle canoniche (dispendiose anche in termini monetari) soluzioni date fino ad oggi dall’amministratore unico del patrimonio pubblico di edilizia residenziale ITEA s.p.a (ispettori di zona, referenti degli stabili, esternalizzazione di servizi a figure di controllo sociale alla cooperativa Kaleidoscopio) .

Un progetto asciutto e lineare che promuove un modello al passo con i tempi e del tutto trasparente e tracciabile nella sua linearità che ha lo scopo e la finalità di garantire sia il diritto civilistico sancito dal codice della pacifica locazione che della tenuta e conservazione del patrimonio pubblico casa.

Autore e relatore del progetto è stato il Referente Itea Marcello Sabatini di Arco, analista programmatore e consulente informatico, con la collaborazione di Gabriella Maffioletti presidente di Ataies e di Fausto Samueli esperto di problematiche di edilizia abitativa.

Il progetto “Casa Sicura” integra quanto già deliberato dalla Giunta provinciale in materia di “patente a punti dell’inquilino”, utilizzando le risorse umane già disponibili, una piattaforma informatica ed un innesto di tipo istituzionale che, qualora adottato nella sua progettualità, potrebbe sicuramente assurgere a modello per risolvere le molteplici e spesso annose problematiche di vivibilità nonché ridurre notevolmente i costi di gestione che l’attuale gestione ha in programma.