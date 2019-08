“Le Style Ancien Duo” chiude i matinée in musica di Cavareno. Grande successo domenica scorsa per l’aperitivo solidale

Sulle note di “Le Style Ancien Duo”, formato dai giovani trentini Andrea Agostini e Michele Valcanover che proporranno un ricco programma per flauto e arpa, si chiuderà la seconda edizione dei “Matinèe in musica”.

Piazza G. Prati a Cavareno, infatti, ospiterà domani mattina, domenica 25 agosto a partire dalle 11, l’ultimo appuntamento della rassegna curata quest’anno dal maestro Salvatore de Salvo.

Domenica scorsa il concerto dell’ensemble “Quartetto 3/Quarti” è stato particolarmente apprezzato per la scelta accurata dei brani eseguiti in un ambiente dalla resa acustica ottimale, quale può essere una vecchia chiesa adibita a sala per le associazioni.

Pubblicità Pubblicità

L’iniziativa, oltre ad avvicinare giovani e meno giovani alla musica, si è anche vestita di solidarietà grazie alle Donne Viola che, da anni coinvolte nella raccolta fondi per il dottor Roberto Ghezzi della Onlus Chirurgia Solidale Pediatrica, hanno organizzato l’aperitivo finale che ha permesso di raccogliere una generosa offerta per sostenere il progetto “H4M” o “Health for Madagascar – aiuta noi per aiutare loro”.

Quello portato avanti dal dottor Ghezzi è un vero e proprio progetto di cooperazione internazionale che ha per partner, oltre all’associazione Chirurgia Pediatrica onlus, il Comune di Mezzolombardo e l’Istituto rotaliano “Martino Martini”.

I ragazzi coinvolti in questa inedita esperienza di alternanza scuola-lavoro sono 12, tutti del secondo anno del Liceo scientifico quadriennale. Due di loro sono proprio di Cavareno: Nicolò Battocletti e Leonardo Borzaga, che a settembre partiranno proprio alla volta del Madagascar, nella municipalità di Anivorano, dove opera il dottor Ghezzi con la sua onlus.

Un’esperienza che l’amministrazione comunale di Cavareno e le Donne Viola sono fieri di aver potuto sostenere concretamente.