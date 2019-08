Dal 5 settembre a Trento l’ottava edizione dell’Oktoberfest

Nella magnifica atmosfera del castello medioevale di Caldes in Provincia di Trento l’emozione e il piacere di vivere un viaggio intimo nella collezione privata Cavallini – Sgarbi, frutto della straordinaria impresa culturale dell’omonima famiglia ferrarese dedita all’arte.

80 sono le opere esposte nelle sale del castello tra dipinti e sculture che vanno dagli inizi del ‘400 al ‘800.

Una vera e propria sintesi dell’arte italiana costituita in più di 40 anni, con particolare attenzione al ‘400 e 500 italiano, stile barocco, scuola ferrarese e veneta.

All’ingresso della mostra, l’incontro con il busto di San Domenico modellato da Niccolò dell’Arca, fa intuire la decisione dell’amatore Sgarbi di concentrare nella sua collezione, opere d’arte che rischiavano di essere disperse.

Come dice lui stesso: “ la caccia ai quadri non ha regole è imprevedibile, non si trova quello che si cerca ma si trova quello che si trova”.

Tra le sale si ammirano opere di artisti attivi a Ferrara come la Madonna del latte di Antonio Cicognara o più specificatamente della scuola ferrarese del diciassettesimo secolo come Carlo Bonoli, fino ad arrivare a Ferraresi di epoca più moderna come Gaetano Brigliati con il suo Cristo Crocifisso.

Vengono poi affiancati autori di livello come Benvenuto Tisi detto il Garofalo, Pisano e Ortolano rendendo questa la più importante collezione di arte ferrarese del dopo guerra.

Considerevole la presenza di capolavori riconosciuti del ‘600 come la Cleopatra di Artemisa Gentileschi e il ritratto del legale Francesco Righetti, rientrato in casa dopo essere stato esposto in Texas al Kimbell Art Museum di Forth Worth.

La mostra è visitabile fino al 3 novembre 2019 con orario continuato da martedì a domenica 10.00 – 19.00; tutti i venerdì di luglio e agosto 10.00 – 22.00; dal 22 luglio al 26 agosto aperto anche il lunedì con orario 10.00 – 18.00.

Un percorso che sigilla la storia di una famiglia appassionata di bellezza, piacere e passione per le opere d”arte, nella magica atmosfera del castello di Caldes.

La collezione organizzata dall‘Azienda per il Turismo Val di Sole è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Cavallini Sgarbi, la fondazione Elisabetta Sgarbi e la direzione artistica Contemplazioni.

Tra i promotori dell’evento la Provincia Autonomia di Trento, il Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali, Comune di Caldes, Trentino Marketing e la Comunità della Val di Sole.