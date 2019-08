Un intero corso del Martino Martini al vecchio “Cason”: Mezzolombardo Partecipa presenta una mozione

Qualche giorno fa l’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo, tramite un avviso firmato dalla dirigente scolastica Tiziana Rossi, ha comunicato in via ufficiale – confermando le voci dei mesi scorsi – che la nuova sede distaccata della scuola sarà all’interno dell’edificio conosciuto dalla popolazione come “Cason” in via Filzi.

Si tratta di un fabbricato già sede di altre attività nel secolo scorso, negli ultimi decenni delle Scuole Medie di Mezzolombardo e fino a giugno di quest’anno “prestato” alla comunità di Mezzocorona in attesa della loro nuova struttura scolastica.

Nella comunicazione la dirigente avvisa appunto che l’intero corso LES nell’anno scolastico 2019-20 occuperà parte del vecchio manufatto per mancanza di spazio nella sede principale di Via Perlasca, edificio moderno e altamente attrezzato con laboratori scientifici e tecnologici all’avanguardia.

Una soluzione che, si spera, sarà del tutto provvisoria. Studenti e genitori hanno infatti manifestato la propria preoccupazione per questa situazione anche al gruppo consiliare “Mezzolombardo Partecipa”, che ha prontamente depositato una mozione in Comune.

“Già all’inizio di quest’anno si sottolineava come l’Istituto Martini rappresentasse una scuola in crescita esponenziale, grazie agli attuali 720 iscritti – scrive il gruppo consiliare nel documento –. Se il trend venisse confermato, si passerebbe nell’arco di un triennio a quota mille (solo 4 anni fa erano meno della metà). Un Istituto apprezzato, dunque, con un’offerta formativa come poche altre scuole, con percorsi innovativi come il Liceo Scientifico Sportivo, lo Scientifico Scienze Applicate in 4 anni, l’Istituto Tecnologico per la conduzione del mezzo e quello dei trasporti, l’Istituto Tecnico Economico Sportivo. Addirittura gli iscritti potrebbero già da ora essere molti di più: si è scelto di “calmierare” il numero complessivo con appositi test d’ingresso”.

“Mezzolombardo Partecipa”, che considera l’Istituto Martino Martini un fiore all’occhiello per la comunità, ritiene che la scuola vada sostenuta con grande impegno, anche in considerazione di ogni tipo di ricaduta per il territorio.

“In particolare abbiamo posto in evidenza la possibilità di avere uno studentato – sostiene il gruppo guidato da Konrad Vedovelli – per permettere agli studenti che vengono da lontano di poter frequentare l’Istituto”.

A metà marzo, poi, dietro richiesta del gruppo consiliare tramite apposita interrogazione, l’assessore Francesco Betalli aveva dato puntuale notizia di un possibile spostamento di parte delle classi nel vetusto edificio di via Filzi. Possibilità ribadita in aula qualche settimana fa, anche se la speranza era che si potesse trovare una soluzione diversa.

“Questo per rispetto di quanti, studenti e famiglie, hanno scelto l’iscrizione al Martini anche o soprattutto per l’offerta rappresentata dal moderno edificio di via Perlasca, dotato di laboratori altamente tecnologici – aggiunge “Mezzolombardo Partecipa” nella mozione –. Ora parte di questi studenti verranno spostati nelle aule di un vecchio edificio vecchio, al momento attuale non comparabili a quelle più moderne della sede principale”.

Nella comunicazione pubblicata sul sito dell’Istituto e fatta pervenire alle famiglie, la dirigente Rossi sottolinea come la scuola sia impegnata a investire risorse per ammodernare e garantire un miglioramento generale della sede distaccata, che per la sua presenza in ogni caso indica una crescita e una prospettiva di sviluppo continuo.

“Siamo d’accordo – sostiene il capogruppo di “Mezzolombardo Partecipa” Konrad Vedovelli – e confidiamo in questo proposito, ma al contempo condividiamo le preoccupazioni di studenti e famiglie. Qualcuno addirittura ha paventato la possibilità di cambiare scuola. Non deve essere così, va fatto ogni sforzo e ogni passo presso le Istituzioni provinciali, per evitare scelte drastiche e non opportune nella logica di proseguire nello sviluppo del Martini”.

“Invitiamo dunque il sindaco Girardi e l’amministrazione a rimanere vigili e a controllare puntualmente le attività per ammodernare e investire risorse per il miglioramento della sede provvisoria – conclude Vedovelli –. Sede che appunto deve essere provvisoria: chiediamo che per l’anno scolastico 2020-21 tutti i corsi possano avere le stesse strutture, attrezzature e tecnologie. Inoltre chiediamo che finalmente venga previsto quello studentato, richiesto da tempo, per permettere agli studenti di paesi distanti da Mezzolombardo di frequentare il nostro Istituto”.