Un anno e quattro mesi al nigeriano che aggredì controllori e agenti della polizia locale

Emanuele Corn, consigliere di Parità, percepiva oltre all’indennità di 50 mila euro anche il regolare stipendio di Docente Universitario.

La cosa è emersa dalle dichiarazioni in replica dell’assessore Stefania Segnana che in passaggio dichiara:«Sulla base di tali considerazioni mi sorprendono alquanto le dichiarazioni di questi giorni di chi ha ricoperto l’incaricoquest’ultima legislatura, (NdR – Emanuele Corn) circa il loro impegno in qualità di Consigliera/e di parità nel lavoro considerando che nel corso del loro mandato hanno potuto continuare a svolgere anche la propria attività professionale».

Emanuele Corn, nominato dalla precedente giunta e sostituito dalla nuova si era lamentato per i tagli fatti dalla giunta (da 50 a 30 mila euro) scatenando le opposizioni e non solo.

Non potendo però pensare che sindacalisti, politici o Paola Maria Taufer presidente della Commissione Pari Opportunità, ultima intervenuta nel merito, non conoscano la lingua italiana, dobbiamo proprio pensare che stiano prendendo in giro i cittadini.

Si perché un taglio di un’indennità non svaluta il ruolo di consigliere, quanto piuttosto il suo conto in banca, ma semplicemente riequilibra una delle tante regalie fatte dal centro sinistra con i soldi pubblici.

Non solo, ma sarebbe utile capire perché lo stesso ruolo avuto da Corn nelle altre regioni italiane sia stato a lungo retribuito nell’ordine dei 500 euro mensili e solo recentemente elevato a 10 mila euro annui; a Bolzano per esempio il Consigliere di Parità è una dipendente assunta con un contratto a tempo pieno indeterminato.

Trento invece grazie al contributo dell’ex governatore Ugo Rossi ha voluto fare caso a se; cioè versare ad Emanuele Corn 50 mila euro all’anno e anche la paga da docente universitario.

Di certo tutti i contestatori dell’azione dell’assessore Segnana, avrebbero fatto più bella figura a starsene zitti; Corn ad abbandonare il ruolo senza polemiche e forse cifre e dettagli di questa nomina, non sarebbero stati resi pubblici.

Invece c’è ancora chi accusa la Segnana di una mossa finalizzata a svilire il ruolo, diminuendo il compenso economico.

Scusate, ma cosa centra?

C’è anche da verificare quante siano state le conciliazioni seguire da Emanuele Corn nel mondo del lavoro.

La presidente delle pari opportunità Paola Maria Taufer (solo per citare l’ultimo intervento) vorrebbe farci intendere che la qualità dell’impegno dipende dalla retribuzione.

Se è così prendiamone atto, ma diciamolo chiaramente. Insomma è idea comune che questi signori avrebbero fatto meglio a starsene zitti.

La realtà è piuttosto quella che sinistra, sindacati e compagnia vogliono contestare a priori ogni decisione presa dalla giunta di centro destra.

Ma nel caso del compenso ridotto hanno fatto l’ennesimo autogol e per cercare di metterci una pezza fanno un processo alle intenzioni.

Non prendono nemmeno in considerazione che 50 mila euro possa essere un compenso scandaloso, e incalzano e criticano l’assessore Segnana perché lo ha ridotto per – secondo loro – sminuirne il ruolo.

Poteva essere così se fossero stati ridotti gli eventuali fondi a disposizione, ma voler creare apposta un caso che non esiste vuol dire solo prendere in giro i trentini.

E quanto sta succedendo nella commissione delle pari opportunità della provincia fa tornare alla memoria le parole di un certo consigliere che purtroppo ora non è più fra noi che per anni ha lottato perché la commissione sia incardinata dentro la giunta e non nel consiglio provinciale: «questo organismo potrebbe essere utile – disse il consigliere – però non lo è così come sta operando in Trentino. Se organizzato in questo modo diventa l’organismo più inutile del Trentino e un inutile speco per i cittadini»