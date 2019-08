Motori: il Trentino e la svolta green. A che punto siamo?

Con il Team Villa hanno corso anche dei piloti trentini (Odorizzi e Pilloni) ed ora che Francesco Villa vorrebbe rimettere in strada le sue moto, sta guardando con un notevole interesse alla realtà trentina.

Al momento ancora nulla di concreto, ma contatti avviati con la volontà di verificare tutte le ipotesi possibili.

Di certo sarebbe una moto da intenditori per un mercato di nicchia, ma proprio per questa ipotesi di produzione limitata, il Trentino potrebbe esserne la culla ideale.

Intanto a Pragatto, frazione di Crespellano nel modenese, esiste una favola tutta dedicata al motociclismo. Si chiama Moto Villa.

Fondata nel 1968 da Francesco Villa ha dato luce a prototipi e motociclette da cross che negli anni ’70 erano invidiate perfino dai colossi giapponesi per bellezza e potenza.

Francesco, pluridecorato nella moto velocità, assieme al più noto fratello Walter (4 volte Campione del Mondo) si è cimentato nell’avventura di diventare un industriale dopo aver collaborato con case blasonate come Ducati, Montesa e Mondial.

Dopo aver prodotto un motore 125cc da 30cv tecnicamente all’avanguardia per Montesa, la fabbrica di Pragatto si dedicò al marchio Villa per la produzione di moto da cross.

Dalla scuderia di Villa sono usciti nomi noti come quelli di Lusuardi, Buscherini, Cadalora, Picco e Gianola.

Tutti piloti che, grazie al patron Francesco, avranno carriere ricche di soddisfazioni.

Anche alcuni piloti trentini hanno fatto parte di quella scuderia con ottimi risultati.

Gualtiero Odorizzi per il motocross, sfiorò il titolo italiano negli anni ’70 e Alberto Pilloni fu protagonista nel Campionato Italiano Velocità negli anni ’90 combattendo per il titolo con un tale Valentino Rossi.

La produzione della fabbrica ebbe un primo arresto a metà anni degli anni ’80 per motivi familiari, ma Francesco fu in grado di rinascere producendo motori per kart e lavorando per Honda.

Successivamente ha preso parte al progetto Lamborghini F1 e quindi ha esportato tecnologia in Malesia, alla Modenas.

Ora, alla veneranda età di 83 anni, il piccolo grande uomo, si è rimesso in gioco preparando tre prototipi da cross (80,125,400) che hanno già scritto la storia in quanto, come nel suo stile, sono già proiettati nel futuro per scelte tecniche e potenze.

Purtroppo, mancano i finanziamenti per far ripartire il marchio, ma le speranze di vedere ancora le moto color aragosta sfrecciare sui campi gara ci sono, e per gli appassionati sarebbe davvero un gradito ritorno. Forza Francesco!