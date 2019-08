Fugatti: «Solidarietà al personale di Trentino Trasporti e alla Polizia municipale per l’aggressione di Mercoledì»

Il nigeriano, che mercoledì è stato sorpreso sull’autobus senza biglietto e ha aggredito controllori e agenti della polizia, è stato condannato per direttissima a un anno e quattro mesi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. (qui articolo dell’arresto)

Non avendo parenti o amici che lo possano ospitare facendogli scontare la pena ai domiciliari, non c’è stata altra soluzione che la cella.

Come ricostruito in aula ieri mattina, mercoledì pomeriggio l’uomo, salito sulla linea 17 alla stazione di Trento era senza biglietto. Quello mostrato ai tre controllori era già stato obliterato la mattina e di conseguenza non era più valido.

I controllori hanno quindi come da regolamento iniziato il verbale per la sanzione.

A quel punto il nigeriano è andato in escandescenza, e ha iniziato a colpire l’autobus a calci e minacciare i tre.

Alla fermata di via Bolzano all’altezza dell’immissione per via Talvera, mentre uno dei tre controllori stava compilando il verbale, il nigeriano ha tentato la fuga senza riuscirci. Nel tentativo di bloccare è nato anche un tafferuglio.

All’esterno del mezzo ha preso uno dei controllori per la cintola e lo ha scaraventato violentemente contro la recinzione che delimita la fermata.

Non contento si è scagliato anche contro gli agenti della polizia locale intervenuti per sedarlo. Per fermarlo, in quanto completamente fuori controllo, i poliziotti hanno dovuto ricorrere allo spray urticante.

Il ragazzo è in Italia con il permesso di soggiorno per motivi umanitari che deve essere rinnovato a giorni.

Inoltre non ha una fissa dimora ed è nulla facente.

Come spiegato da lui stesso in aula, spesso abusa nel consumo di alcol e il suo unico punto di riferimento è Piazza Dante.