Svelati date e programma della 62esima edizione della Festa dell’Uva

A un mese dal taglio del nastro la Pro Loco di Giovo ha svelato il programma della 62esima edizione della Festa dell’Uva, storica kermesse che rende omaggio all’uva e alla cultura del vino della Val di Cembra e che quest’anno si terrà dal 20 al 22 settembre.

Un evento che dagli anni Cinquanta la popolazione di Giovo, piccolo centro della Val di Cembra, non ha mai abbandonato, e che è diventato un vero e proprio emblema della cultura e dell’identità della valle. Si tratta infatti del più antico evento trentino dedicato alla vendemmia.

I suoi ingredienti, neanche a dirlo, sono l’uva e le tante sfaccettature che essa assume nella vita della comunità locale: dalla dimensione naturale e paesaggistica, di chi la coltiva e la vendemmia, a quella enologica, di chi la trasforma in pregiati vini, a quella godereccia di chi la degusta nelle caneve, a quella estetica di chi ne ha fatto una musa per le proprie sculture, poesie, video, fotografie e altre forme d’arte.

La Festa dell’Uva rende visibili tutti questi aspetti attraverso un’offerta variegata e articolata. Cuore dell’evento è la grande Sfilata dei carri allegorici, in programma domenica 22 settembre alle 14.30, unica rimasta in Trentino: una spettacolare e tradizionale parata tra le vie del paese realizzata da centinaia di ragazzi in costume.

Sempre nel solco della tradizione si colloca il Palio dei Congiai, dove i concorrenti si sfidano riempiendo le botti d’acqua e correndo tra le vie del paese.

Ma l’uva diventa anche fonte d’ispirazione, come suggeriscono le mostre di fotografia e scultura in legno e il concorso letterario indetto dal Comune, la cui premiazione avverrà sabato 21 settembre alle 11.

Un ruolo di primo piano sarà assunto poi, ovviamente, dall’aspetto enologico, con lo stand di degustazione di vini della Valle di Cembra e Colline Avisiane che proporrà un’offerta di oltre 40 etichette locali selezionate, accompagnato da un ventaglio di proposte gastronomiche estremamente ampio e variegato, con 12 stand che cucineranno piatti per tutti i gusti.

Dall’apertura dell’evento, venerdì 20 settembre alle 18, fino alla chiusura, affidata alla solenne premiazione del migliore carro del 2019, domenica 22 alle 18.30, sarà un susseguirsi di spettacoli, laboratori per i più piccoli, piece teatrali e circensi, musica e danza.

E per chi desidera vivere appieno l’esperienza della festa scoprendo anche il contesto territoriale dove nasce, da non perdere è la 31esima Marcia dell’Uva, corsa non competitiva tra vigneti e masi nei dintorni di Giovo, in programma domenica 22 settembre alle 9.30.

Come ogni anno, l’evento è organizzato dalla Pro Loco di Giovo con il supporto di 400 volontari e la collaborazione di Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra, Federazione Trentina Pro Loco e loro Consorzi e Trentino Wine Fest.

Il programma completo è disponibile su www.festadelluva.tn.it.