Imer, Valle del Primiero: tutto pronto per la festa del canederlo 2019

A Imer nel cuore del Trentino-Alto Adige nel primo weekend di settembre si terrà la Festa del Canederlo.

La Knoedelfest si svolgerà in un paesaggio incantevole quello del Gruppo dolomitico delle Pale di san Martino, dichiarate dall’Unesco patrimonio naturale dell’umanità per essere tra le creazioni più spettacolari del mondo.

Saranno presenti centinaia di tavoli sulla via principale del paese con molte varietà di canederli proposte dai ristoratori locali, tutte da gustare e oltre 20.000 canederli da quello tradizionale con lo speck, a quelli col formaggio, con i funghi e le erbette, quelli vegani e senza glutine.

Pubblicità Pubblicità

Nel 2017 Imer è entrato nel libro del guinness dei primati, grazie al canederlo più grande del mondo del peso di ben 77,15 Kg.

Ci sarà buon cibo, birra, vini e grappe trentine, ma anche musica tirolese e un brulicare per le vie di persone con costumi asburgici.

Pubblicità Pubblicità

Chi indossa un abito tirolese potrà inoltre partecipare al concorso si Miss e Mister Canederlo.

Non mancheranno inoltre degli stage per imparare a preparare i canederli e gli intrattenimenti per i bambini come le carrozze trainate dal cavalli.

E per coloro che volessero conoscere un po’ di storia sui canederli eccone un assaggio: nel 1902 appare la quarta edizione tedesca della trentina Caterina Prato intitolata “Manuale di Cucina per principianti e per cuoche già pratiche” vincitrice di vari premi tra i quali il diploma d’onore a Palma d’Oro all’Esposizione della “società della Croce Azzurra” di Vienna nel 1899.

Dal libro di Caterina Prato abbiamo estratto una ricetta di origine asburgica molto conosciuta e comune nella cucina tipica trentina: i canederli ovvero le pallottole di Speck Knoedel.

L’origine di questo piatto risale al XV secolo, quando venivano preparate nel principato vescovile di Trento diverse varietà di canederlotti, descritti ampiamente nel libro “Cucina dei principi, cucina di popolo nel principato di Trento”.

Ed ecco la ricetta:

“si fa rinvenire in 100 grammi di lardo affumicato, tagliato a dadetti, una cipolla e del prezzemolo; si prendono otto panetti oblunghi del peso complessivo di 640 grammi, si aggiunge in seguito della carne porcina affumicata lessata, tagliata a quadrelli, 5 uova frullate e 2 decilitri d’acqua o latte per ammollire il pane. Si mescola tutto con 100 grammi di farina e si fa un grosso impasto non troppo denso, né troppo molle. Con un mestolo bagnato nell’acqua, si formano delle grosse pallottole che vanno bollite nel brodo di carne”.

I canederli sono tra quei piatti realizzati per non sprecare nulla, per recuperare gli avanzi e per questa ragione non conoscono tramonto.

Se non aveste in casa pane raffermo, in molti panifici lo troverete in sacchetti, già tagliato a cubetti.

I canederli tradizionalmente sono serviti in brodo, ma possono essere preparati anche con il burro fuso, il procedimento non si discosta, è solo necessario scolare il canederlo dal brodo.

La ricetta dei canederli inoltre non richiede particolari doti tecniche e lascia molto spazio alla fantasia.

A questa ricetta si rifà la simpatica canzone trentina:

Per fare dei canéderli

col bròdo e col ragù

se ciapa del prezémolo

e se lo taia su

farina òvi e zìgole

lugàneghe col spéch

pan vècio sénza mìgole

e n tòch de formài sgnèch

Se fà balòtole del pangratà

trè quatro frégole de ai pestà

na mèza chìchera de lat e vin

èco i canéderli de noi trentìn

Enséma coi canéderli

noialtri ghém magnà

na tésa de lugàneghe

e n tòch de smacafàm

ne piàs polénta e fìnferli

la mòsa con el lat

capussi con le scódeghe

che vanza fór dal piàt

Il contributo per la «Voce del Trentino» è di Sabrina Andreatta