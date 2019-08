Il Gruppo Bandistico Clesiano ha spento 20 candeline

Il Gruppo Bandistico Clesiano ha festeggiato la settimana scorsa, nel giorno di Ferragosto, i 20 anni di attività. Un traguardo importante e sentito, celebrato nei migliore dei modi con un concerto all’auditorium delle scuole medie di Cles che ha richiamato tante persone tra appassionati e simpatizzanti.

Vent’anni ricchi di musica, emozioni e tante soddisfazioni. Quando il gruppo è nato, infatti, i bandisti erano molto giovani e inesperti ma questo non scoraggiò il maestro Pierpaolo Albano che iniziò con passione questo magnifico progetto.

Durante il concerto, attraverso dei brani significativi, sono stati ripercorsi gli anni del Gruppo Bandistico Clesiano. All’entrata del Comune, inoltre, per cinque giorni è stata allestita una mostra dedicata alla storia di questa importante associazione.

“Ringraziamo in modo affettuoso e sincero tutti coloro che hanno preso parte al nostro concerto e che hanno ripercorso insieme a noi i nostri 20 anni di musica, senza dimenticare chi ha reso possibile il Gruppo Bandistico Clesiano – ha scritto il Gruppo Bandistico sulla propria pagina Facebook –. Un ringraziamento speciale va al nostro bravissimo maestro Pierpaolo Albano, che in questi vent’anni non ha mai smesso di dedicare anima e corpo alla musica e a noi ragazzi. Ci ha guidati, ci ha insegnato il piacere della musica e che cosa significa suonare insieme. Una banda per vivere ha bisogno dei suoi bandisti ma cosa più importante del suo maestro”.

I ragazzi della banda hanno voluto chiudere il loro ringraziamento con una promessa e una speranza. “Noi continueremo a suonare – hanno concluso – sperando di festeggiare tanti altri anni di musica insieme e di accogliere tra le nostre fila sempre più bandisti”.