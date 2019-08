Domenica 15 settembre il Memorial di Pallamano “Sergio & Gigi”

Agricoltura, orticoltura e sfalcio: il Comune mette a disposizione alcuni terreni di proprietà pubblica per le aziende che sono disposte a valorizzarli.

L’assessore comunale al turismo, agricoltura, foreste e sport Moreno Togni spiega: «Si tratta della disponibilità di lavorare terreni comunali e di uso civico per lo sfalcio e la coltivazione.

Sono suddivisi in lotti distinti e l’intenzione è quella di valorizzare aree da sempre lavorate dalle aziende locali che, in tanti anni, hanno così permesso di mantenerli in buono stato assicurandone una buona produttività.

Si è voluto incentivare le aziende agricole e zootecniche locali anche in un’ottica di ecosostenibilità e rispetto ambientale, in linea con la filosofia del chilometro zero. Questo evita infatti l’impiego di mezzi e macchinari, che dovrebbero compiere lunghi tragitti».

Le procedure di assegnazione sono due e sono entrambe pubblicate sul sito internet del Comune.

Nel dettaglio, una procedura è finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse per la gestione e riqualificazione di terreni destinati alla coltivazione e/o all’orticoltura nella frazione di Castione.

Possono partecipare le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell’archivio provinciale delle imprese agricole (Apia), iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per pertinente settore di attività. La manifestazione di interesse dovrà pervenire, utilizzando il modello predisposto, tramite raccomandata, corriere o consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del 23 settembre 2019.

L’altra procedura è un avviso di gara per l’affitto, a soli fini di sfalcio e concessione in uso (per i fondi gravati dal vincolo del diritto di uso civico) di fondi rustici del Comune.

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire tramite raccomandata, corriere o consegna a mano all’ufficio protocollo – entro le ore 12 del 16 settembre 2019 – un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante esternamente il nominativo del concorrente e la dicitura: “offerta sfalcio di terreni in Brentonico”.

Il criterio di aggiudicazione del contratto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il giorno fissato per l’apertura delle offerte è il 18 settembre 2019 alle ore 9.30