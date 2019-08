Contà, entro il 30 agosto dovranno essere prenotate le sorti legna

Il Comune di Contà ha pubblicato un avviso nel quale comunica che entro venerdì 30 agosto 2019 dovranno essere prenotate le sorti legna per l’anno 2020.

All’atto delle prenotazioni dovrà inoltre essere versato l’intero importo della sorte, ovvero 35 euro, specificando anche il Comune catastale di appartenenza.

Per il paese di Cunevo le sorti saranno tagliate in località “Spinazole”, per Flavon in località “Malgia” e per Terres in località “Seslavina”.

Pubblicità Pubblicità

Per ulteriori informazioni basta rivolgersi agli uffici comunali.