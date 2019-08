Terrore a Gardolo per le continue aggressioni di un folle col suo cane

Più di 4 mila euro al mese – 50 mila euro annuali – per un consigliere di Pari Opportunità sono giustificati o ha fatto bene l’assessore Stefania Segnana a ridurli a 30 mila?

Partiamo da una citazione neutrale, quella di Google che si ottiene digitando semplicemente: “consigliere di pari opportunità, compiti e mansioni”.

Ecco l’indicazione: “Le funzioni e i compiti dei consiglieri di parità (nazionale e locali) sono specificati nell’art. 15 e si sostanziano nella rilevazione di situazioni di squilibrio di genere al fine di svolgere funzioni di promozione e garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, nella formazione e progressione…”

Stiamo parlando di Emanuele Corn il consigliere di parità della Provincia di Trento che ne Marzo del 2018 ha prende il posto di Eleonora Stenico, dopo esserne stato per anni il vice.

Avvocato e ricercatore universitario è il primo uomo ad assumere tale ruolo in Italia.

In tal senso il compito di Emanuele Corn era quello di osservare, rilevare e promuovere per più di 4 mila euro mensili che non si sa se andavano o meno a sommarsi all’indennità mensile di docente.

Dopo il taglio della Segnana apriti cielo.

Corn infatti ha accusato l’assessore Stefania Segnana di svilire il lavoro del consigliere di parità.

Secondo noi la Segnana non ha fatto bene, ma ha fatto benissimo a diminuire in maniera drastica il compenso di Emanuele Corn se non nel rispetto di chi lavora a 8 euro l’ora o chi sfiora i mille euro per fare il facchino in un magazzino di logistica.

Alla sinistra però queste riflessioni o distinguo non interessano molto, anche perché dovrebbe smentire la politica del lavoro concordata con i sindacati che ha portato gli operai a essere sottopagati per legge.

E forse non è nemmeno un caso se in Italia nonostante ci siano il doppio dei sindacati che nel resto del mondo vengano accreditate paghe che risultano essere la metà degli Stati del mondo occidentale.

Qualche domanda in tal senso si dovrebbe cominciare a farsela.

Ma tornando ad Emanuele Corn siamo d’accordo che l’impegno della conciliazione tra le parti sia spesso gravoso e per nulla simpatico, ma vogliamo provare a vedere quanti dipendenti trentini sarebbero disposti a farlo per più di 4 mila euro al mese?

Probabilmente Corn al di la delle posizioni politiche che sta andando ad assumere un qualche problemino di coscienza probabilmente lo aveva se egli stesso riconosce “di non aver chiesto di ridare la sua stessa indennità al suo successore”.

Ecco, appunto un minimo di sensibilità in certi casi è opportuna e non possiamo dire che il suo successore, Matteo Borzaga, sia ridotto alla fame visto i 30 mila euro che si metterà in tasca ogni anno.

Ma per la sinistra, Ghezzi e Coppola in testa, non era scandaloso il compenso (peraltro licenziato della precedente giunta di centro sinistra) ma il pericolo che il taglio sminuisca il ruolo.

Già, perché dimenticavamo che come dice una saggia considerazione popolare “nemmeno il cane muove la coda per niente”. Insomma, alla faccia delle battaglie dell sinistra e dei suoi ideali.