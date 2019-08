Sporminore, approvato in linea tecnica il progetto per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

È stato approvato in linea tecnica dalla giunta comunale di Sporminore il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Sporminore.

Il progetto è stato redatto dai tecnici incaricati: l’architetto Lorenzo Ossanna, coordinatore del gruppo, che si è occupato della parte architettonica, l’ingegner Mauro Turri per ciò che concerne la parte strutturale, l’ingegner Giuliano Baldessati per quanto riguarda l’impiantistica, l’ingegner Michele Andreatta, coordinatore della sicurezza in fase progettuale, e il geologo Lino Berti che ha predisposto la relazione geologica.

L’opera prevede un importo di quasi 1 milione e 144 mila euro, di cui 900.664,92 euro per lavori e 243.135,37 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il progetto propone di realizzare una sede adeguata per il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Sporminore, che attualmente trova sistemazione provvisoria alla ex scuola elementare.