Profughi in bicicletta: organizziamo dei corsi sul codice della strada

Se i progetti sono interessanti e validi possiamo anche copiarli.

L’esempio che riportiamo è quello della città di Prato, la città più multietnica in assoluto d’Italia dove si trova una comunità cinese (solo quella ufficiale) da record rispetto alla popolazione.

La città in questione è governata dal centro sinistra.

Ebbene, senza gridare al razzismo, senza muovere accuse di esclusione o di non inclusione, ma riconoscendo semplicemente la realtà, per gli stranieri saranno organizzati dei corsi di guida per la bicicletta.

Questo perché semplicemente gli stranieri non sono in grado di circolare e non hanno la benché minima idea di quello che è il codice stradale italiano.

Le infrazioni più frequenti? Fari spenti nelle ore notturne; circolazione contromano, attraversata della strada in bicicletta sulle strisce pedonali.

Guarda caso, tra i maggiori utilizzatori delle biciclette ci sono i profughi.

L’amministrazione di Prato dopo aver stampato un opuscolo multilingue con le regole base della circolazione ha invitato gli stranieri a seguire corsi specifici.

Tra Prato e Trento che differenze ci sono?

Nessuna, se non che da noi l’amministrazione di centro sinistra non avrebbe mai il coraggio di adottare un simile provvedimento che, visto che ci siamo andrebbe esteso a tutti i ciclisti, indipendentemente dalla nazionalità.

L’incidente più recente risale al 8 agosto quando all’incrocio tra Via Borsieri e Via Rosmini. Un automobilista investì un ciclista che commetteva un’infrazione al codice della strada attraversando sulle strisce pedonali senza scendere dalla bicicletta.

Al contrario invece del Ponte di San Lorenzo, dove l’attraversamento presente è ciclo pedonale perchè delimitato da una fila di riquadri.

Non parliamo poi degli attraversamenti di via Veneto e di viale Rovereto dove le biciclette schizzano via veloci sulle strisce pedonali con a bordo persone che se decidi di riprendere ricordando loro che contravvengono al codice della strada ti mandano anche al diavolo pensando di avere ragione.

Poi c’è indubbiamente il problema della guida delle biciclette da parte dei profughi che pedalano ignorando qualsiasi tipo di regola e anche a forte velocità sui marciapiedi. (articolo)

La giunta di centro sinistra non vuole venire meno al suo buonismo assoluto o rischiare di essere tacciata di razzismo?

Metta almeno una segnaletica stradale specifica che chiarisca la situazione, andando oltre la prepotenza dei ciclisti.