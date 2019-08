Nada sale al cospetto delle Dolomiti di Brenta per uno spettacolare concerto in quota

Le Dolomiti di Brenta a fare da magnifico contorno, la voce incredibile di Nada Malanima a cullare le montagne dell’Alpe Daolasa , un concerto da ricordare.

Domani, giovedì 22 agosto alle 14, in località Alpe Daolasa a quota 2.045 metri, all’arrivo della Cabinovia Daolasa, si potrà compiere un viaggio che sulle note musicali condurrà in atmosfere dal sapore lontano e antico, in un universo di emozioni e sensazioni.

Per la quarta edizione di “Note d’alta quota”, in Val di Sole si esibirà la famosissima Nada, con il suo tour estivo “È un momento difficile, tesoro”.

Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende il progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.

Lo spettacolo comprende brani come Il porto di Livorno (di Piero Ciampi), la popolare Ma che freddo fa, grandi successi come Amore disperato, Il cuore è uno zingaro, Ti stringerò e classici della tradizione popolare come Maremma e Malachianta, fino alle canzoni di oggi (Guardami negli occhi, Luna in Piena e Senza un perché, colonna sonora di The Young Pope, e molte altre) di cui oltre a essere interprete Nada è anche autrice.

In caso di maltempo l’evento si terrà al teatro comunale di Dimaro Folgarida alle 21.

La location è facilmente raggiungibile con l’impianto di risalita Daolasa Val Mastellina, che per l’occasione sarà aperto con orario continuato dalle 8.30 alle 18.

L’ingresso al concerto è libero, si dovrà sostenere solamente il costo della telecabina di Daolasa, al prezzo di 17,20 euro andata e ritorno, gratuito con la card Val di Sole Opportunity.

A fine concerto ci sarà la possibilità di gustare il “Trentinaperitivo” al Rifugio Quota 2045 con prodotti della tradizione trentina.