Ecco due originali offerte di lavoro a Trento

Anche nel mese di agosto ci possono essere delle interessanti offerte di lavoro, per di più diverse dalle solite.

Trento Funivie cerca personale per la prossima stagione invernale per le seguenti mansioni professionali: autista di battipista, agente di pedana, macchinista di funivia, innevatore, addetto alla manutenzione dei tracciati e addetto alla biglietteria.

I curriculum devono essere inviti all’azienda seguendo la procedura indicata dal sito dell’ Agenzia del lavoro.

La seconda opportunità è offerta dal supermercato Eurospesa di Tovazzi in Via Torre Vanga 1 che assume un apprendista per il banco di salumeria con patente B.

Gli interessati possono rivolgersi direttamente in negozio.