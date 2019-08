«Ad un passo dal cielo»: Sabato a Ledro le strategie di gestione dei territori alpini

Quando si parla di ambiente Raffaele Fanini è in prima linea.

30 anni, roveretano d’origine ma residente a Torbole da quattro anni, ha deciso di compiere un’impresa: in cinque giorni percorrerà i 350 chilometri che separano Torbole e Rimini e raccoglierà tutti i rifiuti che vede a lato della strada.

«Sono un convinto ambientalista – spiega Raffaele – ed ho deciso di intraprendere questo progetto in quanto credo che nel nostro piccolo possiamo fare molto. Certo magari non cambierà il destino del pianeta, ma può essere un segnale. Un segnale di cambiamento. O magari uno stimolo. Anche per altri. Se lo faccio solo io non cambia niente. Ma se iniziamo ad essere in 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50…. magari qualcosa inizia a cambiare»

Con la sua bici Moser 1978 è partito sabato da Torbole, ha percorso la Gardesana orientale, attraversato Lazise e proprio ieri ha superato Ostiglia. Il ragazzo traina un cesto che ha una capienza di 50 bottiglie.

Quando il cesto si riempie lo svuota nella raccolta differenziata. Finora ha svuotato già dieci cesti, l’equivalente di 500 bottiglie e non è ancora a metà del suo itinerario.

«Ad ogni bottiglia o rifiuto di plastica mi fermo, – aggiunge – lo raccolgo con la mia pinza e lo carico nel carrello che ho dietro alla bici. Cerco di prenderne il più possibile ma a volte è veramente avvilente vedere quanto ce ne sono e a volte devo fare la scelta difficile di rinunciare a prenderle anche perché magari sono in posizioni scomode. La gente non butterebbe mai una bottiglia in terra dentro a casa propria, bisogna far capire che il pianeta è la nostra casa. Per cui come non lo si fa dentro casa, non bisognerebbe farlo neanche fuori»

Raffaele Fanini, è estremamente sensibile a due tematiche: il riscaldamento globale e l’inquinamento da plastica.

Fanini fa parte anche dell’associazione Rotte Inverse, che organizza eventi di questo tipo nella zona.

Il viaggio si divide in tappe da 80 chilometri al giorno. Un normale ciclista ci impiega tre/quattro ore ma al trentenne naturalista serve una giornata intera.

E’ convinto di trovare la plastica nel 95% dei rifiuti, perché secondo lui è quella maggiormente buttata per strada.