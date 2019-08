Tabaka, la spedizione dei volontari trentini è finita: «Obiettivo raggiunto, ma questo è solo l’inizio»

Un’avventura umanitaria iniziata alla fine di luglio con partenza da Trento in direzione Tabaka in Kenya con l’obiettivo di portare all’ospedale «Tabaka mission hospital» le cure mediche convenzionali grazie all’utilizzo del Seqex, un apparecchio che crea un debolissimo campo elettromagnetico pulsato di Ionorisonanza Ciclotronica su tutto il corpo del paziente, allo scopo di favorirne i processi di guarigione.

L’apparecchio brevettato Seqex dall’azienda trentina «Sistemi srl» di Pergine Valsugana è un’assoluta innovazione tecnologica e scientifica nel settore della terapia con campi magnetici pulsati.

Il trattamento erogato non è invasivo ed è basato su un sistema in grado di dialogare con il corpo del paziente personalizzando il trattamento.

Una sinergia che sta dando ottimi risultati, e che ha come obiettivo il benessere dei pazienti grazie alla ricostruzione dei tessuti e il controllo del dolore.

Il ponte fra il Trentino e il Kenya è stato reso possibile grazie all’associazione Tabaka Mission Hospital’s Friends che ha rafforzato questo legame il 1° gennaio 2018 con l’intitolazione del reparto pediatrico ad Alice Magnani, giovane ragazza trentina, scomparsa a causa di un incidente stradale, ma che ha lasciato un grande esempio per tutti, il suo motto “Credici!” che per lei è stato l’arma in più per combattere la sua malattia, e realizzare il suo sogno di guarigione, anche se pur momentaneamente.

Alla spedizione che si è conclusa in questi giorni hanno partecipato Valerio e Sofia Dallago, titolari della Sistema srl e il Filmaker Massimo Gabbani che realizzerà un documentario per mettere in luce la nuova strategia dell’ OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – per la medicina tradizionale.

L’ospedale di Tabaka da sempre è molto legato con il Trentino, per oltre 40 anni infatti la struttura è stata diretta da padre Francesco Avi, missionario Camilliano di Baselga di Pinè, e nel corso degli anni sono molti i trentini che si sono recati in Kenya, a Tabaka come volontari.

«La nostra esperienza è stata molto positiva – dichiara Valerio Dallago – l’obiettivo di integrare una medicina convenzionale con una medicina elettromagnetica è stato raggiunto. Seqex ha messo in trattamento molte persone con problematiche piuttosto importanti dove la sofferenza è molto alta ed è riuscita a ridurre il dolore in modo significativo, ma questo deve essere è solo l’inizio».

«Ho sentito spesso parlare del Mal d’Africa, ed ora ho capito cosa significa – commenta in modo commovente nel video la figlia Sofia – una permanenza che mi ha arricchito molto di grandi emozioni, un viaggio che rimanendo a contatto con le persone che soffrono mi dato molto in una parte del mondo dove ho trovato molte persone di buona volontà che intendono cambiare le cose, una realtà molto lontana dalla nostra quotidianità».