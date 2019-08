Scadono il 2 settembre i bandi per i quattro progetti di servizio civile del comune di Trento

La piscina di Gardolo finisce nel mirino dei ladri.

Nel fine settimana al lido di Gardolo è stata fatta razzia di cellulari e portafogli.

I bagnanti, dopo un tuffo in piscina, sono rientrati al proprio posto ma non hanno più trovato il portafoglio o lo smartphone.

Nei casi peggiori anche entrambi. I furti denunciati alle forze dell’ordine sono stati sette.

I malcapitati, facendo affidamento sulla correttezza del prossimo, hanno lasciato incustoditi i propri effetti personali. Con il senno di poi si è rivelato un grave errore.

Non è bastato nasconderli sotto dei teli o degli asciugamani: i malviventi si sono impossessati ugualmente della refurtiva.

Le denunce sono pervenute in parte agli uffici delle volanti della Questura di Trento e in parte al comando dei Carabinieri di via Barbacovi.

«È necessaria l’installazione di più telecamere di sorveglianza all’interno del Lido che potrebbero servire come deterrente per gli eventuali ladri – spiega l’assessore allo sport comunale Tiziano Uez – che sappiamo bene essere gente disperata visto che tutti sanno che chi frequenta le piscine di solito si porta appresso pochissimi contanti».

E ancora: «Ad oggi sono una trentina le telecamere installate nella Piscina di Gardolo, quindi qualcuno dei ladri probabilmente sarà bloccato fra poche ore, ma certo l’appello è quello di non lasciare mai in vista nulla e di portarsi dietro lo stretto necessario visto che ormai certe persone non conoscono il valore dei comportamenti etici e rischiano la galera per pochi euro»