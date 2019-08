Escrementi sul portone della chiesa di Verla Di Giovo, Michael Moser (Agire): «Codardi, siamo vicini a Don Giuseppe»

Durante un’escursione sci-alpinistica il protagonista arriva al punto in cui, da esperto, percepisce il potenziale pericolo. Ma decide per una volta di rischiare. Ed ecco il dramma: il suo passaggio fa staccare una slavina; lui ne rimane sommerso, ma ancora in vita grazie a una bolla d’aria.

Là sotto, confidando nel rapido arrivo dei soccorsi, dei quali illustra le dinamiche in maniera avvincente, si vede passare davanti la sua vita.

Ma la squadra dell’Aiut Alpin Dolomites arriverà in tempo? Il pubblico lo scoprirà solo alle ultime battute, dopo ripetuti colpi di scena e non prima di avere attinto dalla narrazione una serie di spunti di riflessione. La montagna non è ingorda di vite. Lei è lì da milioni di anni: sta a noi capirla, rispettarla, e non coinvolgerla in tragiche disavventure», così uno dei passaggi salienti. Slavine protagoniste in maniera alternativa, dunque, lunedì 19 agosto 2019, con inizio alle ore 21 e ingresso libero, al Palafiemme di Cavalese, con lo spettacolo multimediale «Incubo Bianco».

E protagonista la montagna, con i pericoli ad essa correlati.

Le valanghe sono in effetti un elemento di rischio provato, per chi la frequenta, come testimoniano le cifre delle vittime registrate anno dopo anno. Una scia che non si arresta malgrado il migliorarsi degli ausili tecnologici. Ma si può parlare di semplice fatalità? È la neve il killer?

O piuttosto entra spesso in gioco anche l’imprudenza? E ancora: come vive una così tragica esperienza il travolto da una valanga?

Il tema verrà trattato in maniera coinvolgende, intrecciando parole, musica e immagini visualizzate.

Nell’arco di poco più di un’ora, il fondersi della trama incalzante con le voci narranti di Mara Da Roit e Patrizio Zindaco, con le musiche di Luca Dall’Asta e con immagini d’effetto (molte delle quali messe a disposizione dal Soccorso Alpino Trentino), darà modo al pubblico, da un lato, di immedesimarsi nel “travolto”, dall’altro di capire dinamiche operative del lavoro in valanga sconosciute ai non addetti ai lavori, e che renderanno evidenti gli sforzi prodotti dai soccorritori e i rischi che essi stessi corrono per salvare vite umane.

Ideato dal gruppo NewEos teatro-musica Bolzano per stimolare a un approccio responsabile con la montagna e accendere i riflettori sui membri del Soccorso Alpino / Aiut Alpin Dolomites, «Incubo Bianco» è la riduzione scenica del ben congegnato libro del membro del Soccorso Alpino e vicepresidente dell’Associazione rifugisti trentini Angel de Larezila “Mi sono perso nel mio bosco”, libro che unisce alle emozioni del palpitante racconto in prima persona un complemento di conoscenze inserite direttamente nella trama. Completeranno il quadro la Natura, resa palpabile anche da bellissime immagini di fauna e ambiente, e preziose schegge di memoria alpina. L‘autore sarà presente e, al termine, regalerà al pubblico qualche ulteriore pillola di conoscenza. Un bell’esempio di “teatro utile”. Organizza il Comune di Cavalese e tutti gli interessati sono cordialmente invitati.