Contà: il sindaco e i Vigili del Fuoco ricordano l’importanza di tenere pulite le canne fumarie

Al CTL (Centro per lo Sport e il Tempo Libero) di Cles dal 22 al 25 agosto spazio alla 28^ edizione della “Festa dello Sport Clesiano”, quattro intense giornate dedicate agli sport praticati in vallata, ma anche ricche di musica, gastronomia, ballo; divertimento assicurato per tutti, sportivi e non, adulti e bambini, residenti e turisti.

Un programma vastissimo di eventi organizzati dalla Pro Loco di Cles, in collaborazione con il Comune di Cles.

Giovedì 22 inizio ufficiale della ‘Festa dello Sport’ con la parata delle Associazioni, esibizione del Gruppo Bandistico Clesiano e saluto di benvenuto da parte delle autorità locali.

In primo piano il 10^ Trofeo Sportivo per persone con disabilità, organizzato dalla Cooperativa GSH (Gruppo Sensibilizzazione Handicap), che si svolgerà giovedì 22 dalle 9,00 alle 14,00 con gare singole di atletica leggera come il lancio del vortex, gare di velocità su pista nei 50, 100 metri ed in carrozzina, gara di salto in lungo. Oltre alle performance di atletica leggera verranno disputati il torneo di calcio a 5 ed il torneo di tiro alla fune.

Presente alla Festa anche la beneficenza, con l’esibizione di ‘Zumba Masteclass‘ eseguita dal Team Energy Blast di Mattia Zini, a favore dell’Achipe (Amici della Chirurgia Pediatrica Trentina), in programma per sabato 24 alle ore 20,30.

Ogni sera musica a 360°: ‘Supertent’ con Valentino Magnani, ‘Tributo a Jovanotti‘ con i Cherubini, ‘Disco live’ con dj NDG, ‘Tributo a Battisti‘ con Sasha Torrisi.

Quest’anno ampio spazio ai ‘social’ con il concorso “Vinci una cena ogni sera”: usando l’hashtag #fdscles2019 su Instagram e Facebook, tra chi condivide post riguardanti la Festa dello Sport taggando i profili social, sarà selezionato un partecipante ogni sera, e la mattina seguente gli verrà comunicata la vincita della cena gratuita per una giornata a scelta.

L’estrazione sarà totalmente causale; su Facebook e Instagram saranno pubblicati i dettagli del concorso.

Numerosi i tornei da seguire: pallavolo, burraco, tennis tavolo, tamburello, l’acclamato “27^ Trofeo Melinda Atletica Leggera”; poi kermesse di ciclismo, partite di calcio e di pallavolo.

Per gli appassionati di motori circuiti con fuoristrada e minimoto e gara con macchine da corsa elaborate. E a chi piace pedalare, dimostrazioni con Mountain Bike, E-bike, e Trial Monociclo. Se amate la montagna, ma volete osare di più, ecco il muro per imparare ad arrampicare. Esibizioni di grazia e potenza con la ginnastica acrobatica, pole fitness, yoga, fitness, arti marziali e pilates. Danza in tutte le sue forme con il ballo dei pensionati, le performance delle scuole di ballo con adulti, e show con i bambini.

Chi ama gli sport tranquilli potrà stare a guardare le acrobazie degli aeromodelli e divertirsi con i droni, oppure provare a fare qualche ‘buca’ cimentandosi col golf. Per i corridori incalliti, corsa agonistica lungo le vie di Cles. Protagonisti anche gli animali con spettacolo cinofilo di obedience.

Si sa che lo sport fa venire fame: la cucina ogni sera offre gustosi menù da leccarsi i baffi!

Numerosissime le associazioni sportive aderenti a questa edizione: Ginnastica Val di Non, Energy Blast, Pole Fitness Cles, Circolo Tennis Cles, Anaune Val di Non, Anaune Pallavolo, E-Max, Non Solo Bike, U.C. Val di Non, Circolo Tennistavolo Cles, Circolo Pensionati Anziani E. Corva Cles, U.S. Segno Tamburello, U.S. Rallo Tamburello, A.S.D. Polisportiva C.R. Tuenno, S.A.T. Arrampicata Cles, Sci Club Anaune, Anaune Team Dance, Benessere & Yoga, Dolomiti Golf Club, Motoclub Valli del Noce, Four Runner Team, Angeloracing & Redgarage, Obedience Cinofila, Aeromodellismo, IDroni Cles.

Programma completo scaricabile dal sito del Comune di Cles cliccando qui