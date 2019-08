È iniziato il conto alla rovescia per la “Maddalene 50K e 30K”

Cresce l’attesa in Val di Non per la “Maddalene 50K e 30K”, gara di trail running che si correrà domenica prossima, 25 agosto.

A pochi giorni dal via sono stati confermati i tracciati delle sfide sul percorso in quota “Aldo Bonacossa”, in Alta Val di Non.

La gara 50K prevede un percorso di 55 chilometri e 3.500 metri di dislivello, su un sentiero tecnico che vede alternarsi tratti in quota su fondo roccioso, pascoli e foreste di conifere. Due le vette che gli atleti dovranno superare, la panoramica cima del Monte Pin con i suoi 2.420 metri e la selvaggia cima del Monte Zoccolo, che con i suoi 2.560 metri sarà il punto più alto del tragitto.

Per quanto riguarda la gara 30K, invece, che ricalca per la maggior parte il percorso della gara lunga, saranno 34 i chilometri da percorre e 2.400 i metri di dislivello da superare per giungere al traguardo di Rumo.

“Stiamo ultimando i preparativi per questa nuova avventura – spiega Sandro Martinelli del comitato organizzatore – dopo i sopraluoghi sui percorsi, abbiamo deciso con i volontari sul tracciato di aumentare il tempo massimo delle due nuove gare. Ringraziamo in particolare i volontari del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco per la disponibilità. Gli atleti avranno a disposizione ben 13 ore per terminare la 50K e 11 ore e mezza per la 30K”.

Tra i favoriti del nuovo percorso 50K spiccano i nomi di Georg Piazza del Team La Sportiva, vincitore lo scorso anno sul tracciato originale della Maddalene SkyMarathon e di Josef Thaler, forte atleta della vicina Val d’Ultimo, reduce dalla vittoria alla corsa estrema Südtirol Ultra Skyrace disputatasi il 26 luglio scorso nelle Alpi Sarentine dalle parti di Bolzano.

Confermata anche la presenza di Fulvio Dapit (Team LaSportiva – Crazy), quattro volte vincitore sul percorso Bonacossa e detentore del record della SkyMarathon. Anche Gabriele Fedrizzi del Team di casa darà del filo da torcere ai runner di punta.

In campo femminile la favorita è Edeltraud Thaler del Team Telmekom: l’atleta altoatesina dovrà vedersela con Cristiana Follador del Team La Sportiva.

Per la gara 30K, poi, spiccano i nomi di Filippo Bianchi del Team Montura e di Simone Costa, portacolori del Team La Sportiva.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 23 agosto. Per informazioni è possibile accedere al sito www.maddaleneskymarathon.it.