A Tuenno si pedala e si cammina per la solidarietà

Sabato prossimo, 24 agosto, sarà una giornata speciale a Tuenno. È in programma infatti la “Pedalata e passeggiata di solidarietà”: pomeriggio da trascorrere praticando sport in compagnia per le vie del paese e facendo del bene.

La partenza è prevista alle 17 da piazza Liberazione e le iscrizioni saranno raccolte direttamente al via. L’offerta minima è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti alle associazioni Admo Trentino e Associazione Italiana Rett.

Pubblicità Pubblicità

Questa manifestazione così sentita è organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Bike Tuenno in collaborazione con il Comune di Ville d’Anaunia e le associazioni Scuola Ciclismo Fuoristrada Valle di Non e Sole e Ride for Fun.

Per i partecipanti alle 19 ci sarà una cena tutta da gustare a base di polenta e salzize.

A partire dalle 17 sarà attivo un percorso bici per bambini con il supporto tecnico della Scuola Ciclismo Fuoristrada Valle di Non e Sole e dell’associazione Ride for Fun.