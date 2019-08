“Fondo in Fashion” fa il pienone a Ferragosto: piazza San Giovanni stracolma per la tradizionale sfilata nel cuore del paese

Una piazza San Giovanni strapiena ha fatto da scenografia il giorno di Ferragosto, giovedì 15 agosto, alla sfilata “Fondo in Fashion – moda, musica e spettacolo”, evento di punta della rassegna “La borgata dai mille colori” organizzata dall’associazione “Idee di Fondo”, che raccoglie i commercianti del paese, con la collaborazione delle Pro Loco di Fondo e Malosco e della Società Podistica Novella.

La terza edizione dell’ormai tradizionale appuntamento dell’estate nonesa è stata un grande successo: la piazza era piena in ogni ordine di posto, tanto che in molti hanno assistito in piedi al passaggio in passerella dei modelli che hanno indossato ed esposto i capi e i prodotti di Bazar Covi, Calzature Battisti, Cartoleria giocattoli Bertoldi, Quen Confezioni e ScaccoMattoStore, tutte realtà del territorio.

Le decorazioni floreali sono state allestite invece da Sandra Marini, le acconciature curate dal Salone Cristina e il trucco preparato dal Centro Namastè. A introdurre la serata c’era poi un presentatore d’eccezione come Andrea Widmann.

Pubblicità Pubblicità

Sono stati particolarmente apprezzati anche i tre “stacchetti” organizzati dalla scuola di ballo Anaunia Team Dance, che ha portato a esibirsi sei giovani ballerine e ballerini, e il Pasta Party offerto dalla Pro Loco di Fondo.

Dalle parole del presidente dell’associazione “Idee di Fondo” Roberto Graziadei non può che emergere tutta la soddisfazione per essere riusciti a dar vita a una proposta apprezzata da residenti e turisti.

“La sfilata è stata un successo – dichiara Graziadei – ma siamo felici in generale dell’esito molto positivo della rassegna e dell’apprezzamento per quanto riguarda la chiusura al traffico del centro storico del paese. È sempre piacevole vedere la piazza vivere come in questi giorni, per noi è sicuramente un motivo d’orgoglio”.

La rassegna “La borgata dai mille colori” ha infatti animato il cuore del borgo noneso per una decina di giorni a partire da venerdì scorso, 9 agosto, con un ricco programma a base di musica, arte, animazione, cultura e gastronomia.

Per l’occasione, come detto, il centro storico del paese è rimasto chiuso al traffico (e lo sarà fino a domenica sera).

Davvero ricco il calendario di eventi, dedicati soprattutto alle famiglie e ai più piccoli ma senza dimenticare i giovani, che hanno richiamato in cima alla Val di Non un sacco di gente: dalla “Cosina nonesa en ti somasi da Fon”, manifestazione allestita lungo le vie del centro di Fondo per gustare le specialità del territorio, ai laboratori e agli spettacoli per i bambini, dagli aperitivi con musica live per arrivare fino alla zumba e alle serate culturali.

E non è ancora finita, perché domenica mattina ci saranno giochi per tutta la famiglia, mentre a partire dalle 18 in piazza San Giovanni andrà in scena un simpatico aperitivo in musica con “Gabu & El Tom”.

Gli appuntamenti proseguiranno poi fino a mercoledì 21 agosto tra laboratori, arte, musica e gastronomia.

“Dal nostro punto di vista la rassegna è sicuramente da riproporre – conclude il presidente di “Idee di Fondo” Roberto Graziadei –. Tutti gli appuntamenti hanno riscosso un ottimo successo e per questo vorrei ringraziare gli associati, le Pro Loco di Fondo e Malosco, la Società Podistica Novella, il Comune di Fondo, i negozi che hanno sfilato durante ‘Fondo in Fashion’, i modelli, gli sponsor, chi ha dato una mano, chi si è esibito nel corso dei vari eventi e naturalmente chi ha partecipato. L’appuntamento è per l’anno prossimo con una rinnovata e ancora più coinvolgente edizione della rassegna ‘La borgata dai mille colori’”.