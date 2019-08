Mezzana: in fiamme la cucina di un appartamento

Ieri pomeriggio a Mezzana è scattato l’allarme per un principio di incendio in un appartamento in via Dante.

Poco prima delle 19 sono stati gli stessi occupanti a dare l’allarme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Mezzana, Commezzadura e Malè, oltre ai carabinieri di Cles e all’autoambulanza di Trentino Emergenza.

All’interno dell’abitazione una donna in vacanza con la famiglia è stata soccorsa dopo aver inalato del fumo prima di uscire.

È stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Cles. Le sue condizioni non sono gravi.

Pare che le fiamme siano divampate da un elettrodomestico, anche se sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che le fiamme siano rimaste all’interno della cucina senza divampare in tutto l’appartamento.