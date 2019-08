Brucia il bosco e si schianta con la moto, 55 enne di Trento arrestato

Giovedì un 55 enne di Trento ha dato fuoco al bosco in località Meie a Baselga di Pinè.

E’stato però individuato e fermato da due turisti laziali, che hanno evitato il divamparsi delle fiamme allertando così i vigili del fuoco.

I due turisti laziali hanno visto l’uomo aggirarsi maniera sospetta fra le sterpi e dopo pochi minuti hanno notato delle nuvole di fumo provenire dal bosco.

Una volta accorsi sul posto per vedere cosa fosse successo, hanno visto il 55 enne, che appena appiccato il fuoco alle sterpi, osservava il divamparsi delle fiamme senza fare nulla per impedirlo. I due turisti hanno bloccato l’uomo e hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Pinè e con un’autobotte in pochi minuti hanno spento le fiamme. Il tutto si è risolto in pochi minuti per fortuna.

L’uomo ha bruciato circa 15 metri quadrati di boscaglia. La polizia ha fermato il 55 enne che si è dichiarato estraneo ai fatti, benché avesse un’ustione alla mano destra e fosse in possesso di un accendino.

L’uomo è stato arrestato dalla polizia dell’Alta Valsugana con l’accuso di incendio boschivo e dopo la convalida il giudice Greta Mancini ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Trento.

Il processo per direttissima è stato rinviato. Pare che l’uomo da anni sia seguito dal servizio si salute mentale di Trento, per questo la difesa sceglierà il rito abbreviato richiedendo anche una eventuale perizia psichiatrica sul soggetto.

L’uomo non ha neppure compreso pienamente il significato di “obbligo di dimora”, benché l’avvocato e gli agenti agenti della polizia abbiano cercato di spiegarglielo con parole semplici.

Infatti ieri sera il 55 enne è salito in sella alla sua moto e si è diretto sull’altopiano di Pinè dalla sorella. Purtroppo giunto a San Mauro, frazione di Baselga, si è scontrato con un’auto ed è finito a terra.

Gli agenti che sono accorsi sul posto si sono accorti che l’uomo violava l’obbligo di dimora, guidava senza patente e su un mezzo senza assicurazione.