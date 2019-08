Taglio del nastro in vista per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Ton

Nell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Cles hanno dato corso ad una più intensa “attività di controllo del territorio”.

Lo hanno fatto recependo una disposizione del comandante provinciale Col. Luca Volpi, ispirata dall’approssimarsi del ferragosto e dall’immaginabile aumento di presenze per turismo in Provincia, per prevenire, in primis, i cosiddetti fenomeni di criminalità diffusa e potenziare l’azione di controllo alla circolazione stradale.

Le severe sanzioni previste dal codice della strada per i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe non sempre bastano, evidentemente, a frenare comportamenti imprudenti e così, in pochi giorni, ben 3 automobilisti si sono visti ritirare la patente a causa delle predette infrazioni.

Per i tre il ritiro del documento di guida è stato determinato dall’eccessivo indice di alcolemia, stabilito in valori ben più alti del livello di tolleranza stabilito in 0,5 g/litro.

Quelli più alti, accertati rispettivamente in 1,70 ed 1,44 g/litro, li hanno fatti segnare due camperisti che, nel pomeriggio della vigilia di ferragosto, se ne andavano in giro per la Val di Non con le loro famiglie.