79 enne scippata a Piediscastello

Don Celestino se ne è andato in una di quelle giornate che erano il suo esatto contrario: pochissimi suoni e immagini da catturare in un giorno silenzioso, come può essere il Ferragosto in città.

Impossibile non aver visto almeno una volta Don Celestino Tomasi comparire dal nulla in qualsiasi evento della città e dintorni dove ci fosse qualcosa da fotografare, una registrazione da fare, ma anche una domanda (notoriamente chilometriche le sue) alla quale spesso non era facile rispondere.

Don Celestino ha chiesto il microfono anche alla tradizionale Benedizione delle Moto di Piazza Fiera, perché lui al di là dello specifico argomento, aveva sempre qualcosa da dire.

Il suo archivio che si potrebbe definire “nazional popolare” è di certo il più ricco e diversificato che un privato possa aver messo insieme in città.

Per scherzo era stata aperta anche una pagina Facebook “ Gli avvistamenti di Don Celestino” dove chi lo aveva incontrato postava la foto della sua incursione.

A 86 anni se ne va un’altra figura storica della “città di strada” quella fatta di persone semplici che quotidianamente la vivono dal basso, o meglio “ dalla base” come amava definire il popolo.

Don Celestino, ordinato sacerdote nel 1960, era stato cappellano e poi Vicario Parrocchiale a Gardolo, Riva e Villazzano.

Tra il 1966 ed il 1987 aveva seguito molti gruppi giovanili, ma in special modo quelli organizzati dalle Acli, oltre che essere catechista al Tambosi, Don Celestino era originario di Segonzano – dove oggi sabato 17 alle 14,30 si terranno i funerali, ma abitava a Gocciadoro, da dove partivano le sue missioni in città.