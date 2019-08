Cade dal poggiolo della sua casa, grave 62 enne di Mattarello

Si chiama marciapiede, e non marciaruote, il tratto rialzato ad entrambi i lati della strada riservato ai pedoni.

Come anche si chiama pista ciclabile, e non pista pedonabile, il tratto segnalato accanto alla strada riservato alle biciclette.

Ognuno deve avere i suoi spazi, questo è scritto nella legge urbanistica di qualsiasi città civile che difende i diritti di tutti i propri cittadini. Ed è giusto che vengano rispettati.

Ma spesso si fa di necessità virtù. Nelle grandi città, il traffico intenso o i minacciosi binari dei tram dove, immancabilmente, si infila la ruota della bici, incoraggiano i ciclisti ad invadere il marciapiedi, a pedalare dove non li compete. E a rischiare di investire qualche pedone, urlandogli addosso se non è stato attento a notare l’invasore.

Ma la domanda che tutti si pongono spesso è: Posso andare con la bici sul marciapiede? No. Perché la bicicletta è, a tutti gli effetti un veicolo.

Lasciamo perdere che abbia solo due ruote e non un motore, ma è, comunque, un veicolo. Ed il codice della strada dice che ai veicoli è riservata la carreggiata e solo la carreggiata, non il marciapiede. Anche alle biciclette. O meglio: ai velocipedi, come ancora sono chiamate sul Codice.

E probabilmente anche per far rispettare queste regole che nell’ultimo periodo la nostra redazione ha ricevuto molte lamentele in tal senso.

Il pericolo secondo chi ha fatto emergere il problema a Trento è quello di venire investiti sul marciapiede.

A peggiorare ancora più le cose sono le numerose biciclette che la notte sfrecciano sui marciapiedi inforcate da africani che viaggiano senza luci e senza nessuna conoscenza del codice della strada.

«Vorrei segnalare un potenziale rischio che ormai si ripete molte volte da parecchie settimane e che prima o poi avrà delle conseguenze per qualche malcapitato che si trova a transitare in zona San Giuseppe / San Pio X. Si tratta del passaggio quasi sempre sui marciapiedi di biciclette guidate da extracomunitari di solito molto giovani che rientrano verso le 22.00/23.00 alla residenza Fersina e che percorrono a tutta velocità naturalmente senza luci e molte volte in 2 sulla bici i marciapiedi di via Rosmini, via Veneto, via Muredei, via San Pio X» – scrive una cittadina alla nostra redazione (redazione@lavocedeltrentino.it)

«Questa sera una bici condotta da un ragazzo di colore con un altro ragazzo seduto sul manubrio percorrendo a tutta via San Pio X verso le 22.30 per un caso fortuito non ha travolto una signora con un bimbo piccolo in mano che girava l angolo con via Vivaldi e naturalmente senza fermarsi hanno proseguito imperterriti verso Trento sud. Credo che le forze dell’ordine debbano provare a mettere rimedio a questo prima che succeda qualcosa di grave» – riporta invece un altro cittadino.

Un’altra segnalazione con tanto di filmato arriva al numero whatsApp della nostra redazione (3922640625) e riguarda il conducente di una bici elettrica.

Nel filmato un cittadino africano sta beatamente e a forte velocità viaggiando sulla corsia riservata ai taxi e agli autobus di via Brennero a Trento.

Lo fa tra il resto senza usare la pedalata assistita che è obbligatoria in presenza del motore.

Le bici a pedalata assistita sono equiparate ai velocipedi e provviste di un motore elettrico ausiliario che si attiva esclusivamente quando si azionano i pedali. Il motore, quindi, non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica.