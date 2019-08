Sabato sull’Argentario per rivivere l’esperienza dei Canopi

Aggressioni (le ultime due proprio ieri in centro città Link1 Link2), scippi (martedì pomeriggio a Piedicastello), rapine e furti sono tutti episodi che non fanno più di Trento quell’isola felice ancora ricordata da tanti cittadini.

La domanda viene spontanea ora: quanto sta succedendo lo si deve considerare un degrado inarrestabile, oppure con una politica più attenta e decisa le varie amministrazioni comunali di centro sinistra che si sono succedute, avrebbero potuto evitare questa deriva?

Il problema di fondo è che il centro sinistra non ha mai voluto prendere una posizione chiara e decisa su nessuno dei problemi che si sono presentati negli anni.

Fino a raggiungere l’assurdo col sindaco Andreatta artista del mediare il nulla, nella speranza che i problemi si auto risolvano. Un comportamento che negli ultimi 10 anni ha portato Trento ad essere ostaggio di criminalità e degrado giornaliero.

Ma a mancare è anche una politica di prevenzione che dovrebbe scattare automaticamente quando si attacca frontalmente un’area degradata.

Logico che se la delinquenza non è più libera di agire nel quadrato della Portela, possa cercare delle alternative. E allora ecco che le periferie rischiano diventare (se già non lo sono) scenari di spaccio e casa di balordi nullafacenti.

E sarebbe stato proprio in quella fase che ci sarebbe dovuta essere stata un’azione di prevenzione territoriale ed invece al degrado è stato lasciato libero sfogo in altre aree della città.

Che il fenomeno della droga fosse in costante incremento era evidente, ma a livello comunale non è stato fatto nulla, e oggi, il fenomeno si ripresenta con le stesse preoccupanti dimensioni di qualche anno fa.

Un altro esempio è quello dei senza tetto che complice la bella stagione, dormono ormai ovunque in città.

In questo caso a mancare è una soluzione abitativa d’emergenza che dia un minimo di dignità a queste persone, molte delle quali sarebbero disponibili a essere aiutate.

In assenza di alternative, logico che l’emarginazione ed il degrado si espanda in tutta città, giardini pubblici compresi, per uno spettacolo che davvero non si dovrebbe vedere.

Ma senza fare nulla come è ormai consuetudine dell’amministrazione di centro sinistra, le emergenze sociali non possono che moltiplicarsi e poi diventa davvero difficile intervenire in maniera efficace.