Migranti, Salvini risponde a Conte: «Se preferisce un ministro dell’Interno del Pd basta dirlo»

Matteo Renzi tenta di tornare al centro della politica italiana approfittando della crisi di governo.

Dopo la pronuncia del Senato di ieri sera, dove si è deciso che il voto di sfiducia contro il governo Conte sarà discusso il giorno 20 agosto, Renzi twitta ma come sempre commette numerosi errori nei contenuti.

Si dimentica per esempio che oggi la Lega di Salvini sfiora il 40% dei consensi nel paese (mai dato era stato così alto dalla nascita della repubblica italiana), oppure che ieri in parlamento Salvini non ha perso ma anzi ha dato scacco matto a lui e Di Maio in un solo colpo (qui articolo)

Notte fonda anche per quel che riguarda la nascita del suo partito che secondo i sondaggi non arriverebbe nemmeno al 3%

Da twitter per lui arrivano battute ironiche e sarcasmo allo stato puro.

Non si sa bene se da militanti del PD, semplici cittadini o persone del centrodestra. Sono comunque oltre un migliaio le risposte al tweet di Renzi, e pochissime di solidarietà verso quello che sa facendo.

«Salvini stasera ti ha dato l’ennesimo buffetto. Se si va al voto perdi tutta la forza e non tornerà più. Poi a proposito …stiamo ancora aspettando che ti ritiri dalla politica» – risponde Silvia.

Gli fa eco Lauretta: «Statista ???!??.. chi ..?? Il bomba ,il pallonaro .. quello di.. “ se perdo il referendum basta mi ritiro dalla politica vado a casa e mi cerco un lavoro ??”.. lui questo qui??.. il grande statista ???.. forse voleva dire ballista»

Sono centinaia di messaggi di questo tipo rivolti all’ex premier.

Francesco ricorda a Renzi che «lei ha perso un referendum. Lei si è dimesso perché il popolo le ha votato contro. Lo stesso popolo che la terrorizza al punto da proporre al Cinquestelle di governare insieme piuttosto che andare al voto. Lei non si è dimesso perché è andato in minoranza al Senato».

Poi ci sono anche i soliti che diciamo «parlano in modo diretto».

Luca per esempio è uno di questi: «Lei è l’essere più viscido, squallido, falso, ambizioso, vomitevole della storia Repubblicana. Lei è il cancro del nostro Paese».

C’è chi invece la butta sulla vignetta ironica come Jole (foto barilla) oppure chi invece, come Raffaella, ricorda una canzone di Lucio Battisti e twitta allegramente: «Aaaaaancora qui… Ma non dovevamo vederci più?»

Ecco Hele che in romanesco dice: «Già ti rivedevi al governo, peccato! Mo ti tocca presentarti alle prossime elezioni come chiunque voglia essere eletto, e mi sa che ti pigli un’altra fregatura!»

E subito sotto ecco un internauta che con il tag @neniambulance scrive «presto qui abbiamo un caso gravissimo !!!»

Ricordante le molte false promesse di Renzi Antonio scrive «Quando si perde ci si dimette, andrebbe messo nella Treccani, alla voce castronerie renziane»

Francesco ricorda a Renzi le sue parole scrivendole anche graficamente

Poi molti insulti, e l’invito arrivato da molti militanti del suo stesso partito a non parlare più per evitare di far arrivare Salvini al 90%.

Ma vogliamo terminare con una chicca che merita di essere riportata.

Luca ricorda al premier le sue parole: «Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non possiamo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. I giochetti dei caminetti romani non possono valere più degli italiani»

Queste sono state le parole che Renzi ha pronunciato a Porta a Porta la sera del 29 novembre 2018 dopo che qualcuno gli aveva ricordato che 7 elettori su 10 avevano votato per Salvini o Di Maio.

Ora la percentuale si è capovolta, ma il concetto non cambia.

Se domani si andasse a votare Lega – Forza Italia e Fratelli d’italia avrebbero il 75% dei parlamentari al Senato e alla Camera.

Forse più che mai in questa frase c’è il riassunto del politico Matteo Renzi visto e sentito in questi giorni.