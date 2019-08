Controlli carabinieri, bloccati cinque stranieri: quattro denunce e un arresto

I criminali non vanno mai in vacanza, ma per nostra fortuna quando tutti sono in ferie le forze dell’ordine lavorano e vigilano.

Solo nelle giornate di martedì e mercoledì scorso infatti, preludio del Ferragosto, i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Lavis, nel corso dei predisposti posti controllo hanno denunciato B.B. 37enne kosovaro residente a Trento perché, persona già nota alle Forze di Polizia, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di arnesi atti allo scasso di cui non giustificava il possesso, G.M. 27enne nigeriano, per resistenza a pubblico ufficiale e C.A. 27enne tunisino, perché risultava inottemperante ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dalle competenti Autorità di Venezia nell’anno 2014.

Nella serata precedente il Ferragosto i carabinieri della Compagnia di Trento hanno proseguito l’intensificazione dei controlli procedendo a trarre in arresto in flagranza di reato il 25enne polacco M.A. che, ristretto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, è stato sorpreso all’esterno del proprio domicilio mentre passeggiava in una via limitrofa; lo stesso è stato nuovamente arrestato e stato nuovamente posto sotto misura precautelare degli arresti domiciliari.

Pubblicità Pubblicità

Poi hanno sorpreso e denunciato in stato di libertà il 26enne tunisino H.A. che, sorpreso in atteggiamento sospetto in questa via al Torrione, è stato trovato in possesso di più sostanze stupefacenti, suddivise in dosi, del tipo hashish, marijuana e cocaina, nonché i successivi accertamenti sull’identità hanno acclarato l’inottemperanza ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Il tutto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla quale i predetti dovranno rispondere dei reati contestatigli.