Tragedia Romallo ieri i funerali, Tisi: «Davanti al dolore il silenzio, la sofferenza esige rispetto»

Ieri si sono celebrati a Romallo i funerali per la famiglia Pancheri vittima della disperazione e solitudine.

“Le grandi acque non possono spegnere l’amore, né i fiumi travolgerlo.” – ha esordito così nella sua omelia l’arcivescovo Tisi davanti ad una chiesa gremita ed impietrita di fronte alla tragedia avvenuta 3 giorni fa dove il figlio dopo aver ucciso i suoi genitori si è tolto la vita.

La tragedia delle 3 vittime Romallo non fa che rimarcare l’incapacità della società nel suo insieme, ad intercettare i tanti drammi che si sviluppano nell’ambito familiare.

Incapacità di gestire anche solo la paura della solitudine, senso di isolamento di fronte alla famiglia, ma anche perdita di punti di riferimento che con l’ avanzare dell’età diventano sempre più importanti, sono problemi spesso alla base di gesti estremi che prima che lasciare sbigottiti, dovrebbero far riflettere.

«In questo momento non posso barare con voi – ha aggiunto poi il vescovo rivolto ai fedeli – la parola più adatta davanti a tanto dolore è il silenzio, la sofferenza esige rispetto, chiede che ci si metta una mano sulla bocca. Questa tragedia, con il suo carico di domande senza risposta, chiede urgentemente di non fermarsi sulla soglia, ma di provare a far spazio all’altro con il suo carico di mistero. Non ci sono alternative all’incontro per liberare la forza della vita e metterla al riparo dal rischio di tragiche derive».

Centinaia di persone chiuse nel silenzio hanno partecipato ai funerali.

Le salme sono state tumulate nel cimitero di Romallo.

In chiesa ad omaggiare le vittime erano presenti anche le Penne Nere.

Giampietro, il padre, era infatti originario della val di Non e un orgoglioso alpino.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, all’origine del duplice omicidio/suicidio c’è stata l’incapacità del figlio David di reggere psicologicamente al dolore per la malattia dei genitori.

La madre infatti era affetta da depressione da molto tempo e al padre da pochi giorni era stato diagnosticato un cancro.