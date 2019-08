Tossico aggredisce ragazza con la siringa in vicolo Adige a Trento

Lo scenario dell’aggressione è sempre lo stesso.

Il nostro giornale si era occupato solo 2 settimane fa del degrado presente in vicolo Adige, una delle caratteristiche stradine che uniscono via Torre Verde con via Manci.

Solo alcuni giorni fa uno straniero grondante di sangue, dopo una rissa, per sfuggire ad alcuni suoi connazionali si era rifugiato dietro il bancone di un esercizio commerciale della zona.

Le numerose segnalazioni dei residenti e dei commercianti della zona parlano di una piccola rampa che specie di notte diventa il luogo di ritrovo dei tossicodipendenti e degli spacciatori che frequentano il centro storico di Trento.

Oggi, poco dopo mezzogiorno, una ragazza passando ha visto sul muretto della rampa una persona sui 45 anni che pareva stesse male e per questo gentilmente si è indirizzata verso di lui per tentare di aiutarlo.

«Solo quando l’uomo si è girato verso di me – racconta la ragazza – ed ho visto i suoi occhi stralunati e la siringa ho realizzato che si stava bucando».

A questo punto l’uomo ha cominciato a minacciare la ragazza e aggredirla verbalmente e fisicamente con la siringa in mano.

Solo alcuni turisti che stavano passando in quel momento per caso hanno messo in fuga il tossicodipendente.

La donna ha chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute raccogliendo le sua testimonianza e le fotografie dell’accaduto.

Nel nostro precedente articolo avevamo parlato della frequentazione della rampa da parte dei tossicodipendenti di notte, ma a quanto pare dopo questo nuovo episodio il via vai della droga continua anche di giorno e sotto gli occhi di tutti, turisti compresi.

Nelle immagini l’aggressore poco prima dell’aggressione e poi mentre fugge