Scontro in val di Fassa, 17 enne centauro grave

L’allerta per i soccorsi è scattata poco prima delle 22.00 di ieri sera. L‘incidente ha coinvolto numerosi veicoli e una moto che stavano transitando sulla strada del comune San Giovanni.

Sul posto i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e la Polizia Locale val di Fassa che è rimasta impegnata per i rilevamenti del caso per definire le eventuali responsabilità dei conducenti. Da Trento si è anche alzato l’elisoccorso visto le condizioni gravi di un centauro di 17 anni che poi è stato portato al santa Chiara di Trento in codice rosso. Nell’incidente è rimasta ferita, in modo non grave, anche una ragazza di 21 anni che è stata trasportata all’ospedale di Cavalese.

