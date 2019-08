«La violenza non ha genere», ieri a Molveno la seconda serata

Ieri, martedi 13 Agosto nella suggestiva piazza della Chiesa a Molveno sono stati numerosi i partecipanti alla seconda serata dedicata alla lotta contro la violenza, un argomento purtroppo sempre attuale.

L’evento, presentato da Daria Rossi, fa parte di un grande progetto ideato da Dalida La Giorgia che non prevede solo la lotta contro la violenza sulla donna, ma anche quella contro l’uomo e la famiglia in generale.

La Giorgia ha dipinto anche le magnifiche panchine posizionate sopra la piazza della chiesa sulle quali si possono leggere parole che fanno riflettere e su cui meditare per trasformare la violenza in pace. (qui articolo)

L’evento di ieri sera dal titolo “La violenza non ha genere” ha visto protagonista la stessa Dalida La Giorgia che ha parlato di storie di violenza e delle sue idee di come venire fuori dalla sofferenza inflitta dalle persone spesso vicine affettivamente.

Forte infatti è stato il suo invito a chiedere aiuto e non chiudersi in se stessi pensando di non poter fare nulla.

La serata ha poi visto protagonisti la D. ssa Marica Malagutti, psicoterapeuta e psicologa forense che ha analizzato i meccanismi della violenza sia attraverso i dati numerici delle vittime che attraverso il racconto di storie vere tratte anche dalla sua grande esperienza professionale.

Ancora protagonista è stata la storia di Filomena Lamberti sfregiata anni fa con l’acido dal marito e che ha avuto la forza di reagire e scrivere un libro toccante, profondo e importante dal titolo

“Un’altra vita” con il grande sostegno di Spazio Donna di Salerno.

Di grande impatto emotivo è stato poi il racconto di un uomo dal cuore grande che ha avuto il coraggio di narrare la sua storia di dolore fisico e psicologico subito dalla madre dei suoi figli vittime anche loro dirette e indirette di una forte violenza vissuta nell’ambito familiare dove dovrebbero invece essere amati e protetti.

Infine ospite e relatore d’onore è stato l’Avvocato Perghem che svolge la sua attività professionale in Italia, all’estero, ma anche in ambito rotale dedicandosi a casi di annullamento di matrimoni e ad altri aspetti della Santa Sede.

La sua vasta esperienza ha visto inoltre casi di violenza sulla donna, ma anche sull’uomo e da sempre si è dedicato della difesa di chi ha subito ingiustizie sostenendo persone che corrono il rischio di perdere quello che hanno a causa purtroppo anche e soprattutto di figli e parenti.