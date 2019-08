In uno splendido lariceto tra musica blues e più di 50 vini e grappe della Valle dell’Avisio: a Capriana torna “L’Incanto del Vino”

Una radura in uno dei lariceti più belli d’Europa, una serata estiva, 10 cantine della Valle dell’Avisio con una scelta di oltre 50 tra vini, spumanti e grappe, la musica blues di sottofondo: questi gli ingredienti de “L’Incanto del Vino”, uno degli eventi di maggior fascino dell’estate trentina, in programma sabato prossimo, 17 agosto, a Capriana.

Quindici stand faranno da corona all’ampia radura della località Pradi, invitando i partecipanti a passeggiare con tranquillità, fermandosi a degustare le proposte delle aziende vitivinicole della Valle dell’Avisio.

Ce ne sarà davvero per tutti i gusti, dalle etichette ricercate ai gusti robusti, dal tradizionale Müller al Teroldego, ai particolari Kerner e Riesling, fino ai Trento Doc e alle grappe.

Un’offerta che si distingue per cura della qualità e per varietà, prestando anche attenzione a chi ama il vino in versione delicata e fruttata. Per loro è stato infatti pensato “L’Incanto Rosa”, uno spazio speciale che racchiude una selezione di vini adatti a palati “raffinati” appositamente scelti dai produttori.

A rendere ancora più “incantata” l’atmosfera contribuiranno poi i momenti di spettacolo e musica. Ai partecipanti verrà consegnato un calice e si potrà scegliere tra le degustazioni singole o i carnet da 5 o 10 degustazioni.

Il sipario si alzerà alle 17 con l’apertura degli stand e con lo spettacolo della Banda e del Gruppo ballo folkloristico di Anterivo. Alle 17.30, invece, si potrà assistere a una dimostrazione dell’arte della caseificazione.

Poco prima dell’apertura della festa, un interessante incontro con un custode forestale farà luce sui segreti del lariceto, oltre a dare consigli utili e informazioni sulla fruizione dei nostri boschi a seguito dei danni della tempesta Vaia. Alle 19 la Pro Loco proporrà una cena rustica a base di gnocchi alle ortiche e tagliere di affettati misti, sempre accompagnata dalle note del musicista blues Dario Defrancesco.

Regista dell’evento è la Pro Loco Capriana Dal’Aves al Corn, vivace realtà associativa locale che, oltre a organizzare eventi per tutto l’anno (i prossimi appuntamenti di rilievo sono la sagra del paese il 24 agosto, Carbonare in festa il 7 settembre e l’imperdibile Magnatonda de Caoriana il 6 ottobre), gestisce anche un ufficio informazioni in paese aperto tutto l’anno.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Consorzio Cembrani Doc , gode del patrocinio del Comune di Capriana ed è sostenuto dalle Rete di Riserve Alta Val di Cembra Avisio e dalla Cassa Rurale Val di Fiemme.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco Capriana dal’Aves al Corn al numero 375.5785966.