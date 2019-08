È boom del microblading sopracciglia: ecco la nuova tendenza del 2019. Ma di cosa si tratta?

Il 6 luglio 2019 è la giornata mondiale del bacio, l’International Kissing Day.

Questa festa è nata in Inghilterra nel 1990 e dunque quest’anno raggiunge la ventinovesima edizione.

La scelta del 6 luglio è anche legata al fatto che il 6 luglio 2005 fu stabilito il primo Guinness World record del bacio piu lungo, ovvero ben 31 ore e mezza.

Pubblicità Pubblicità

Un record battuto successivamente nel 2013 con 58 ore da una coppia thailandese.

Il bacio è il primo contatto in una relazione d’amore, e rappresenta un momento istintuale che ci spinge a unirci all’altro quando c’è un trasporto, un innamoramento, ma anche come manifestazione di affetto tra persone che si vogliono bene.

Esistono tanti tipi di baci, e tanti modi di baciare, e ognuno di loro mette in evidenza sentimenti diversi.

Il bacio alla francese, french kiss, è il bacio per antonomasia delle coppie innamorate e solide nella relazione.

Qui la passionalità è molto elevata come tutto il legame di coppia e la sensazione gustativa del bacio è molto definita, perché molto voluta e necessaria per testimoniare il legame d’amore.

In questo trasporto, tutti i sensi vengono coinvolti e la percezione delle emozioni condivise dal vissuto del bacio è attivata in modo potente.

Il contatto da un gusto molto piacevole, umori e feeling attraggono e permettono alla coppia un’esperienza di fusione molto accesa.

E’ questo il tipo di bacio in cui lo scambio di ferormoni raggiunge uno dei livelli più alti attivando molto velocemente il meccanismo dell’attrazione sessuale.

Inoltre c’è una stimolazione di ossitocina che ha un effetto generalmente riequilibrante del panorama emotivo, stimolando l’emozionalità nei due baciatori.

L’unione intima di questo bacio non ha eguali.

Quando l’amore viene trasmesso in baci a labbra aperte, significa che l’attrazione sta venendo meno, o forse qualcosa nel modo di fare del partner ha portato ad una forma inconscia di rifiuto o di disagio nel livello di accettazione dell’altro.

Il ridurre la presenza della lingue, significa che la coppia sta passando ad un livello di affettività che sostituisce la passionalità accentuata dell’inizio.

Il legame si può trasformare in sodalizio d’amore. Per poi arrivare ad involuzioni precise che possono portare al rifiuto del bacio o al non bisogno di baciare. I baci sono ottimi indicatori per verificare la salute della coppia.

Il panorama dei possibili baci è infinito…., il bacio veloce, con le labbra chiuse, sono una modalità di saluto e tipici delle coppie che sono insieme da tanto tempo.

Il bacio sulla guancia, in alcuni paesi significa solo ciao. E’ simbolo della tenerezza, come il bacio d’angelo, quando è il partner ai baciarti delicatamente sulla guancia. E’ una testimonianza di presenza nella relazione, come dire “Io ci sono, traquilla/o.”

Il bacio soffiato, un modo originale di condividere un trasporto d’amore veloce.

Il bacio sul naso, quando c’è bisogno di alzare l’umore al partner, è proprio delle relazioni giocose, per stemperare momenti di incomprensione nella coppia e ritrovare il sorriso. Il bacio sulla fronte, è un momento in cui il partner ti trasmette sicurezza nella relazione.

Il bacio sul lobo dell’orecchio, ha un significato molto erotico e diretto al partner. Dà il senso di essere in una relazione molto vissuta dal punto di vista erotico. Anche il bacio sul collo, che rappresenta una zona erogena, ha questi connotati.

Il bacio eschimese, quando i due partner si baciano con i nasi uno contro l’altro. Baciare la mano, è un gesto di grande ammirazione, di devozione, e dice che il partner è affascinato dal tuo modo di essere. E’ un gesto molto antico, fa parte della tradizione.

Questo gesto istintuale e tanto cercato da chi si ama, ha molti benefici non solo per il benessere della relazione ma anche per la salute ed è una buona cosa non rinunciarci mai.

Ci sono molti studi scientifici sulla relazione tra bacio e salute.

Innanzitutto è noto che baciarsi rinforza il sistema immunitario.

L’effetto del bacio a livello fisico è una riduzione dell’ansia, ci si sente meno stressati, diminuendo il cortisolo, l’ormone dello stress.

L’unione delle labbra nel bacio fa aumentare la dilatazione dei vasi sanguigni che porta ad un maggiore flusso di sangue e quindi maggiore vitalità.

Il bacio e’ dunque anche una pratica di salute, visto che almeno 5 baci al giorno, magari uniti ad un “ti amo”, sono la medicina più efficace del benessere giornaliero.

Se la vita ci ha fatto dimenticare questo, ce sempre modo per recuperare il tempo perduto.

Si puo’ partire anche subito oggi, il 6 luglio 2019, proprio festeggiando l’International Kissing Day.

Il bacio è sinonimo di amore, di tenerezza e costituisce l’archetipo di quello che il mondo può darci di buono. Il bacio è potente ed è l’incantesimo più bello per la nostra vita.

Pertanto in questo giorno di baci in tutto il mondo potete inviare al nostro numero whatsApp (3922640625) o all’indirizzo e-mail della redazione (redazione@lavocedeltrentino.it) i vostri baci, non importa se con il vostro partner, vostro figlio, con un amico, oppure con il vostro animale preferito.

Le foto dei vostri baci saranno pubblicate. Tanti baci a tutti.