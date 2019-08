Che successo il pomeriggio di “Caserma aperta” organizzato dai Vigili del Fuoco di Rumo

Grande successo ieri pomeriggio per l’evento “Caserma aperta”, organizzato dai Vigili del Fuoco volontari di Rumo.

In molti, grandi ma soprattutto piccini, hanno potuto trascorrere un bellissimo pomeriggio in compagnia dei Vigili del Fuoco che hanno fatto visitare la caserma e provare l’attrezzatura in dotazione. I bambini hanno anche potuto fare un giro sulla jeep.

“Grande orgoglio e soddisfazione per noi è vedere come bambini e genitori si interessano del nostro operato – fanno sapere i Vigili del Fuoco di Rumo –. Grazie alle loro domande ben specifiche siamo riusciti a trasmettere l’importanza del volontariato e, perché no, a trasferire un po’ di passione ai più piccoli. Grazie di cuore a tutti i presenti”.

