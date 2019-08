Apsp Rotaliana: pubblicato un bando di concorso per cinque Operatori Socio Sanitari

E’ stata una riunione della Commissione Toponomastica del comune di Lavis, nel segno della Lega, infatti tutti i documenti presentati, sono stati approvati all’unanimità ed uno solo con una parziale modifica.

Si tratta di quello relativo all’intitolazione della nuova piazza di Via Carlo Sette che all’unanimità è stato variato in Piazza dei Caduti di tutte le Guerre.

“Sono molto soddisfatto – afferma Simone Moser – perché è stata approvata la mia proposta di intitolare i giardini della Trento – Malè a Franco Basaglia che di fatto ha rivoluzionato la cura degli ammalati mentali a partire dalla chiusura dei manicomi. Mi ha invece incuriosito il fatto che a Lavis tutti i parchi siano senza nome. Ad esempio quello di Via Rosmini è stato battezzato dalla gente Parco delle Rose, ma si tratta solo di un acronimo delle prime lettere delle vie dell’incrocio: Via Rosmini e Via Segantini”.

Il nodo centrale della seduta che era quello relativo all’intitolazione del ponte sul torrente Avisio che collega San Lazzaro a Lavis, non è stato discusso.

Si è tenuto in considerazione il parere del presidente del consiglio comunale Paolo Facheris favorevole ad una discussione in consiglio secondo la mozione presentata dalla Lega e non in commissione Toponomastica, come avrebbe voluto Luca Zadra rappresentante del Patt.

La Commissione si tornerà a riunire a settembre alla pari del Consiglio Comunale che difficilmente sarà convocato entro agosto.