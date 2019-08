A Trento Smart City le iniziative del #FuoriPiazza iniziano il 9 settembre

Tra cinema all’aperto e proiezioni in alcune sale cittadine, i gestori dei cinema di Trento provano un’estate diversa rispetto a quelle degli anni scorsi che erano all’insegna del tutto chiuso.

In fin dei conti non si capisce perché anche col caldo, non si possa trascorrere qualche ora al cinema: aria condizionata, meno ressa sono elementi che contribuiscono ad apprezzare meglio la proiezione.

Purtroppo al di là dell’estate, il cinema è in crisi e ormai da tempo.

Lo scorso anno la spesa al botteghino è diminuita del 6,44% e l’affluenza del pubblico del 6,89%.

I biglietti persi sono stati 8 milioni la diminuzione degli incassi è stata di 40 milioni in meno.

Preoccupante anche il dato che nessun film italiano sia entrato nella Top Ten degli incassi.

A Trento si è puntato sul modificare l’offerta.

Multisale che fanno riferimento a due uniche proprietà; interessante e riuscito esperimento al Cinema Astra con un Wine Bar dove potersi fermare prima o dopo aver assistito alla proiezione.

In più la multiprogrammazione permette di non sospendere le proiezioni per il pubblico, pur ospitando in una sala un evento privato.

Nonostante la crisi, il cinema rappresenta il 73,32% degli spettacoli organizzati in Italia e quindi le basi per un rilancio ci sono tutte.

Di certo bisogna tornare ad abituare lo spettatore ad andare al cinema e lo si può fare solo con l’apertura delle sale anche nella stagione estiva.

Interessante l’iniziativa di Mattarello, dove i gestori del locale cinema hanno promosso una votazione online: “ ## AL MIO CINEMA CI PENSO IO! – SPECIALE AZIONE ESTIVA ## Quale dei due film d’azione usciti quest’estate vorresti vedere al Cinema Mattarello?

Non solo, ma la votazione è aperta anche per il cartone animato uscito in estate.

La scelta è tra Toy Story 4 e Pets 2.

Insomma la fantasia non manca e l’idea di coinvolgere lo spettatore nella programmazione, può essere una scelta vincente.