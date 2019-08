Nei dintorni di Castel Thun per “Do passi e na magnada” con la Sat di Ton

“Do passi e na magnada nei dintorni di Castel Thun”: è questo il titolo del simpatico evento organizzato dalla sezione Sat di Ton in programma venerdì prossimo, 16 agosto, a partire dalle 9.30.

Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza a Vigo di Ton per poi partire in direzione località Molini, salendo fino a Pignolè e proseguendo per Malachino.

Si sale ancora al Sasso Bianco, splendido punto panoramico sulla Val di Non, per scendere poi dalla scianucla verso Toss e salire ancora a Castel Thun. Si attraversa poi Nosino fino alla località Ronch, dove ci sarà il pranzo ad attendere i partecipanti.

Nel pomeriggio ci sarà spazio per il ballo liscio e i balli di gruppo con Leonardo Bort e la sua fisarmonica, mentre la serata sarà dedicata alla musica anni ‘80, ‘90 e 2000 e latina con “Dj Fugastretta”.

Pranzo e cena saranno a base di frittura di pesce e piatto tipico, per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.sat-ton.it oppure contattare Matteo (329.9719681) o Andrea (334.7210622). La quota di partecipazione ammonta a 15 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, comprensivi di servizi ristoro e pranzo in località Ronch al termine della camminata.

La lunghezza del percorso è di circa 8 chilometri per un dislivello totale di 450 metri. È consigliato un abbigliamento da escursione.