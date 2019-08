La spettacolare aiuola all’angolo di via Carducci e via san Pietro a Trento

Solo adesso, e stranamente a nove mesi dalle prossime elezioni, l’amministrazione comunale di centro sinistra si accorge dell’affanno dei commercianti di un centro storico ormai desertificato.

Nel mirino dei consiglieri comunali della Lega finisce l’assessore al commercio Roberto Stanchina colpevole della grande fuga o peggio ancora della chiusura e dei fallimenti dei negozi del centro storico.

«Stanchina prova a scaricare le responsabilità su altri – dichiarano i consiglierei leghisti – ma si dimentica che quale assessore negli ultimi 4 anni è stato lui l’artefice di gran parte delle politiche economiche»

Stanchina in poche parole si lamenta ma non fa un mea culpa sulla dissenata politica adottata dalla sua maggioranza in questi anni.

Il primo snodo sono gli affitti troppo alti.

Sono anni che si parla di calmierare il costo delle locazioni del centro storico, ma nulla viene fatto anche perché si scontenterebbero i proprietari degli immobili.

In centro storico a fare la spesa non si va per colpa dei pochi parcheggi?

Sono anni che si parla di crearne dei nuovi: sotterraneo in Piazza Venezia, all’aperto nell’area delle ex carceri di Via Pilati, area ex Italcementi favoleggiando anche di bus navetta per portare la gente in centro.

Sono anni che si è iniziata una guerra – sostanzialmente tra poveri – tra i commercianti delle vie del centro che a partire dai mercatini di Natale, attaccano l’amministrazione comunale chiedendo una diversa distribuzione degli eventi in modo da coinvolgere tutte le strade.

Sono anni anche che i commercianti stessi si organizzano in proprio per animare le loro strade.

Lo hanno fatto più volte quelli di Via Roggia Grande, lo hanno fatto quelli di Via Suffragio e Santa Maria: erano grida d’allarme che però, l’amministrazione comunale non poteva sentire perché nessun rappresentante politico seppur invitato, non vi ha mai partecipato.

E solo adesso si scopre la necessità di un piano d’intervento straordinario a supporto dei commercianti del centro, specialmente per quanto riguarda la voce affitto delle spese aziendali.

Ma sorpresi amministratori, senza allontanarvi nemmeno troppo dai vostri uffici andate a vedere quante delle Botteghe Storiche che avete pomposamente premiato, hanno chiuso o quantificate il costo di un paio d’ore di parcheggio negli stalli blu che deve sostenere, ammesso che trovi il posto, chi vuole andare in centro ad acquistare.

Un’ultima considerazione. Chi ha autorizzato l’apertura di centri commerciali, ipermercati vari a tutto vantaggio della Grande Distribuzione e a danno dei piccoli commercianti?

Ed allora invece di prospettare piani d’intervento straordinari, sarà meglio che rinneghiate pubblicamente una politica dissennata di un centro sinistra che negli anni ha portato all’attuale situazione.

I consiglieri della Lega hanno attaccato duramente Stanchina sulle scelte fatte in questi anni per Trento. «Abbiamo continuato a dare consigli e proposte di soluzioni in merito e siamo rimasti inascoltati».

«Le scelte di non estendere la ZTL, le proposte sul cambiamento dei parcheggi blu attorno al centro, il coinvolgimento di tutti per l’organizzazione delle manifestazioni in centro storico sono sempre rimaste inascoltate da parte dell’amministrazione di centro sinistra» – Aggiungono i consiglieri della lega.

E ancora: «Non si contano poi le iniziative proposte a favore del contrasto al degrado e alla criminalità che si è lasciato dilagare nel centro di Trento a danno degli esercenti, riducendo sempre più anche la presenza di acquirenti, spaventati dagli episodi di violenza, ancora oggi quasi quotidiani. Ricordiamo anche i fallimenti delle grandi manifestazioni che l’assessore ha ereditato, arrivando a svuotare di contenuti culturali e sociali le Feste Vigiliane, mentre d’inverno abbiamo assistito al fallimento del progetto “Natale di via”, suggerito per coinvolgere le aree non incluse dalla manifestazione principale e mai decollato».

Non va dimenticano infine che l’assessore Stanchina, fino al 21 ottobre 2018, aveva il pieno appoggio di un governo provinciale dello stesso colore, che quindi avrebbe dovuto garantire pieno appoggio alle politiche della città capoluogo.