Finanza locale, ai Comuni quasi 94 milioni per gli investimenti

Serata molto movimentata stasera (12 agosto 2019) a Gardolo.

Sotto gli occhi a dir poco allucinati dei residenti una macchina impazzita con a bordo due nord africani si è lanciata nei vicoli di Gardolo inseguita dalla polizia Locale.

Erano le 19.30 circa.

L’incredibile inseguimento pare sia cominciato a Roncafort per poi continuare ai Solteri, a folle velocità, per terminare a Gardolo.

I due a bordo di una BMW, provenienti da via Monte Calisio, hanno preso via Marco Pola contromano a folle velocità per poi schiantarsi contro il muro del ponte della Roggia all’inizio di via Cetto

I cittadini residenti nella zona parlano di un botto tremendo che però ha visto i due nord africani uscire incolumi dall’abitacolo.

Molte persone che si sono malauguratamente trovate sulla strada dei due fuggitivi hanno dichiarato di essere stati sfiorati di pochi centimetri dall’autovettura in fuga.

Poteva essere una strage quindi e solo per un colpo di fortuna in quel momento non c’erano ne passanti ne macchine in transito.

Dopo lo schianto uno dei due è stato arrestato (foto) mentre il conducente ha tentato la fuga nei vicoli del paese.

Dopo mezz’ora però si è ripresentato sul luogo dello schianto ed è stato arrestato anche lui fra la gente inferocita per quanto successo.

Mistero invece su un terzo possibile passeggero che secondo alcuni testimoni sarebbe fuggito dopo lo schianto.

Le indagini ora dovranno chiarire il perché i due non si siano fermati all’alt della polizia locale tentando una fuga, che avrebbe potuto investire qualcuno, e soprattutto dove sia stato per 30 minuti il conducente.

L’ipotesi è che sia fuggito per nascondere qualcosa.

Secondo i residenti scesi in strada dopo l’incidente la stessa Bmw nera era stata avvistata più volte nelle via del paese passare ad alta velocità nelle ultime settimane.

La cosa era stata anche segnalata alle forze dell’ordine perché costituiva un pericolo per i passanti.