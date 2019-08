Ecco tutti gli eventi della settimana del ferragosto clesiano

A Cles la settimana di ferragosto il motto sarà ‘vietato annoiarsi’! Un turbinio di eventi organizzati dalla Pro Loco di Cles, in collaborazione con il Comune di Cles e il Consorzio Cles Iniziative per trascorrere delle serate entusiasmanti all’insegna del divertimento con musica, gastronomia, ballo, mercati, e non mancheranno i tradizionali fuochi artificiali!

Uno spazio sarà riservato anche ai bambini con laboratorio creativo: sabato 17 dalle 10.00 alle 17.00 ‘Hotel per insetti’ per costruire una fantastica casetta per ospitare insetti utili.

Martedì 13 agosto: in Piazza Municipio dalle 21.00 alle 24.00 si terrà il concorso di bellezza più famoso d’Italia: la finale regionale Trentino Alto-Adige di Miss Italia, dove le ragazze finaliste sfileranno in un emozionante show. Per gl irriducibili dello shopping i negozi rimarranno aperti anche la sera dalle 20.30 alle 22.00.

La tradizione torna protagonista mercoledì 14 agosto, con la ‘Festa per Santa Maria Assunta’: a partire dalle 19.00 i gruppi rionali di Cles cucineranno una cena tipica con prodotti della cucina nonesa, come i tortei de patate, le frittelle di mela, la zuppa di trippe, e, novità delle ultime edizioni, il ‘pulled pork’ preparato dagli amici dell’Unione Famiglie Trentine all’Estero. La cena sarà contornata dalla musica dal vivo dei ‘Dibe Acoustic’. La serata si concluderà in modo ‘esplosivo’ con il suggestivo spettacolo pirotecnico visibile dal centro storico: alle ore 23,00 mirabolanti fuochi artificiali.

Giovedì 15 agosto, Cles si animerà con la Festa Patronale che celebra Santa Maria Assunta. Alle 20,00 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale, a seguire la processione.

A seguire, alle 21.30, il Gruppo Bandistico Clesiano festeggia i suoi ’20 anni in musica’ ed animerà la festa con un grande concerto. Inoltre, dal 12 al 16 agosto presso l’atrio del Municipio di Cles, sarà possibile visitare la mostra per scoprire il ventennale di storia della banda di Cles.

Venerdì 16 agosto alle 20.30 in Piazza Municipio si terrà l’attesissima finale della 15^ edizione del ‘Cantacles’. I cantanti per la finale si esibiranno con un brano in italiano, accompagnati da un’orchestra di dodici elementi.

Ospite d’eccezione sarà Rossana Casale accompagnata al pianoforte dal Maestro Emiliano Begni. Durante la serata, un intermezzo con la musica lirica e la performance del baritono Alberto Gallo, direttamente dal Teatro dell’Opera di Brema.

Sabato 17 in piazza Municipio, artigiani vetrai, ceramisti, intagliatori, con il ‘Mercatino artistico’ e tante tecniche per creare oggetti con materiali riciclati; spazio alla spesa e i prodotti freschi del territorio con il ‘Mercato contadino’. In piazzetta Cesare Battisti ‘Le ricette della tradizione’: il Gruppo Rionale Spinazedapreparerà polenta per tutti.

La settimana ferragostana si conclude con l’ultima sagra paesana della stagione estiva: “Caltron bot”, organizzata dal Gruppo Rionale Caltron.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 passeggiata gastronomica tra le ‘Cort’ e gli antichi vicoli della frazione di Caltron, con musica e molto altro; domenica sera da non perdere l’esilarante corsa con le botti.