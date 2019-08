Dolomiti Energia Trentino, ecco Justin Knox: «Porto esperienza e punto in alto»

Lunedì 12 luglio, BLM Group Arena, ore 16:00: si chiude una porta e si apre un portone.

Iniziano oggi la nuova settimana ed il nuovo ciclo dell’Aquila Basket.

Tre mesi fa, il percorso iniziato in Serie D e arrivato a due finali di scudetto della massima serie e ad una semifinale di Eurocup è giunto al termine. Coach Maurizio Buscaglia è partito alla volta di Reggio Emilia e si è stabilito a Trento coach Nicola Brienza.

Anno nuovo, vita nuova. I cambiamenti apportati al team non si sono limitati solo ai tecnici, ma hanno coinvolto anche i giocatori: via Flaccadori, Marble, Gomes, Hogue e Jovanovic, benvenuti Kelly, King, Blackmon e Knox.

La formazione di questa stagione 2019/20 è completamente diversa da quella vista negli ultimi anni. I nuovi arrivati sono certamente giocatori più propensi ad allargare il campo grazie ad una buona combinazione di gioco, ma meno a difendere il proprio canestro. Partendo da questo presupposto, si può dedurre che in quest pre-season si punterà soprattutto alla creazione di un nuovo equilibrio in modo da riuscire a bilanciare la fase offensiva e quella difensiva. A trascinare la nuova squadra saranno soprattutto Forray e Craft, con il supporto degli altri giocatori italiani, sperando che questi mesi di pausa siano stati loro utili per ritrovare quella costanza che durante la scorsa stagione era spesso venuta a mancare.

La costanza, soprattutto in Eurocup, non dovrà mai mancare: il girone in cui Trento è finita è quello di squadre come Galatasaray, Podgorica e Malaga. Saranno fondamentali sia la concentrazione che la costanza e l’equilibrio se si vuole arrivare a Natale con le batterie ancora ben cariche.

Il pezzo forte del mercato è stato James Blackmon, ovvero il secondo miglior realizzatore della regular season 2018/19. Classe 1995, a Pesaro le sue percentuali si erano leggermente abbassate (50% da 2 e 34% da 3) ed era apparso come un giocatore piuttosto egoista e poco incline alla cooperazione; tuttavia bisogna anche tener conto che le responsabilità ed i tiri che era stato chiamato a prendere fossero notevoli. A Trento, invece, ci sono tutte le opportunità per migliorare le percentuali e la concentrazione oltre che per portarlo ad un gioco che lo porti a lavorare più in difesa che in attacco.

“Trento è una grande opportunità per la mia carriera e per esordire in EuroCup. Non conosco ancora bene i miei compagni ma credo che riusciremo a creare un gruppo compatto con una buona chimica in campo. Ho scelto Trento anche per l’identità di squadra, perché è un team sempre pronto a lottare e che non molla mai.”

Dagli Arizona Suns è poi arrivato George King, un giocatore eclettico e con un buon tiro da tre che saprà dare man forte a Craft da entrambi i lati del campo mentre dal Parma Perm è giunto a Trento Rashard Kelly, con un 72% dalla lunetta ed un particolare talento per catturare rimbalzi e subire falli.

Altro nuovo arrivo, Justin Knox, che abbiamo visto con la maglia di Trieste durante lo scorso campionato. Alla sua quarta esperienza in Italia, Knox dovrà fare leva sulla sua lunga esperienza per restare in campo molto più della scorsa stagione.

Uno dei cambi più significativi di questo nuovo anno è sicuramente la struttura del team: mutevole, fluido e non fossilizzato nei ruoli canonici. Ai giocatori non verrà chiesto di restare vincolati da una tipologia di gioco o ad un ruolo, ma verrà loro chiesto di adattarsi, di leggere le situazioni e di riuscire a diventare più malleabili e propensi all’integrarsi velocemente nelle varie situazioni. Forse la difesa risentirà un poco di questo nuovo stile, ma senza dubbio quella che ci aspetta sarà una serie di partite spettacolari e di altissimo livello.

“Sono contento di essere tornato, ci sono stati tanti cambiamenti e sono sicuro che saranno utili per aumentare ancora un po’.” Capitan Forray sarà quindi tenuto a fare ancora una volta da collante per questa nuova squadra formata da bravi ragazzi che saranno chiamati a fare la differenza per una stagione molto impegnativa. “Il livello della serie è sempre più alto, con squadre come Bologna, Milano, Venezia e Sassari che creano una bella competizione in vista dei prossimi Playoff.” ha raccontato lo stesso Forray.

Anche Fabio Mian, nonostante l’andamento altalenante verso fine stagione, ha deciso di staccare la mente da quella che era la scorsa serie per prepararsi al meglio in vista di quella futura. “Sono stato il primo, individualmente parlando, a non essere stato contento di come era terminato il Campionato. Credo che il nuovo coach abbia molte idee che possono esaltare le mie capacità, anche visto il modo in cui è stata costruita la squadra. Avrò molto più spazio in campo e farò in modo di dimostrare di meritarmelo.”

Anche Andrea Mezzanotte, dopo un’estate di relax e lavoro, è pronto più che mai per dimostrare al nuovo coach di meritare lo spazio che gli verrà assegnato. L’anno scorso aveva sicuramente sentito la differenza di passaggio tra A2 e A1.